Phản ứng của Diệu Nhi khi Anh Tú "về bét", HURRYKNG "so găng" với đàn anh

HHT - Việc Anh Tú Atus “bại trận” trong tập 2 Anh Trai “Say Hi” khiến netizen xôn xao bàn luận. Bà xã và đồng nghiệp của nam ca sĩ cũng có động thái trước kết quả này.

Trước sự việc ông xã bất ngờ "về bét" trong tập 2 Anh Trai "Say Hi", bà xã Anh Tú Atus - Diệu Nhi bất ngờ khuấy đảo mạng xã hội khi đăng tải đoạn dance cover cùng chồng trên nền nhạc 10/10 - bài hát trình diễn của team Anh Tú. “Chị đẹp” còn vô tư “cà khịa” chồng với dòng caption: "Cho tôi vào làm dancer là team đứng nhất tuần rồi". Tuy không quên chọc ghẹo ông xã nhưng hành động của nữ diễn viên được netizen cho là cô đang ngầm cổ vũ chồng. Hành động tâm lý của Diệu Nhi cùng màn tương tác đáng yêu của cặp đôi trong đoạn clip khiến netizen vô cùng thích thú.

Ngoài Diệu Nhi, cậu em HURRYKNG cũng lên Story an ủi và tag thẳng tên đàn anh vào ngay sau khi tập 2 phát sóng. Dù lời nói động viên khích lệ Atus nhưng netizen cũng nhận ra nam rapper đang “hơn thua” với đàn anh. Được biết HURRYKNG cũng là một trong những thành viên của team No Far No Star - đội về nhất trong tập 2 này. Ngay lập tức, Anh Tú cũng phản công lại cậu em trai thân thiết: “Dù sao anh vẫn là đội trưởng của em. Còn em thì chưa”.

Anh Tú Atus để lại nhiều ấn tượng sau màn dẫn đội đến chiến thắng ở tập 1. Bên cạnh “visual” phát sáng cùng khiếu hài hước, anh chàng được dự đoán là một trong những “ẩn số” của chương trình. Tuy nhiên đến tập 2 nam diễn viên Gặp Lại Chị Bầu lại bị đồng đội đánh giá là “gánh nặng” của nhóm. Ngoài ra, việc team Anh Tú Atus đứng thứ hạng 6/6 dù có màn trình diễn rất ấn tượng.

Dù bị gọi là “cục tạ” của team hay “không có gì ngoài nhan sắc” nhưng netizen vẫn ghi nhận sự cố gắng của Anh Tú trong phần trình diễn 10/10. Tuy thứ hạng gây tranh cãi nhưng hiện nay tiết mục vẫn liên tục leo top trên YouTube.