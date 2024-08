Phản ứng của Đỗ Thị Hà khi thấy vợ chồng Phương Nga - Bình An quá ngọt ngào

HHT - Nhìn phản ứng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước cử chỉ ngọt ngào mà vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An dành cho nhau mà cư dân mạng hết sức đồng cảm với nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng nhiều mỹ nhân đình đám khác vừa tham gia trình diễn trong một show thời trang. Sau đó, nàng hậu đã chia sẻ khoảnh khắc vô cùng hài hước khi cô cùng với Lương Thùy Linh đang nhìn sang phía vợ chồng Phương Nga - Bình An một cách đầy hờn dỗi.

Trong khi đôi vợ chồng son đang dành cho nhau ánh mắt đầy ngọt ngào thì hai nàng hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh đứng chống nạnh với biểu cảm vô cùng hài hước. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn nhấn mạnh “Hổng hiểu luôn á” cho thấy hoàn cảnh éo le của mình và Lương Thùy Linh, khiến netizen càng thêm thích thú trước trò đùa vui thân thiết của các người đẹp.

Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà vướng tin đồn hẹn hò nhưng nàng hậu chưa lên tiếng phản hồi. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Hoa hậu Việt Nam 2020 đang tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh khi đang là giám đốc điều hành của một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Ngoài ra, nàng hậu vẫn tích cực chụp ảnh, trình diễn thời trang hoặc làm giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp.

Còn Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An chính là cặp đôi kiểu mẫu của V-Biz suốt nhiều năm nay. Hai người hẹn hò từ khi Phương Nga chưa thi Hoa hậu, Bình An chưa phải diễn viên nổi tiếng. Sự nghiệp cả hai người càng phát triển thì chuyện tình cảm cũng càng khăng khít. Sau đám cưới lãng mạn vào cuối năm 2022, Phương Nga và Bình An lại càng lãng mạn hơn trước, lúc nào cũng dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến người xung quanh phát hờn.