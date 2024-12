Phát ngôn "Việt Nam chưa có khái niệm performance" của Hùng Huỳnh bùng nổ tranh cãi

HHT - Giữa lúc Hùng Huỳnh vướng tranh cãi "đạo nhái" MV của Jung Kook, một phát ngôn của nam ca sĩ về khái niệm "nghệ sĩ trình diễn" hot trở lại, gây nên nhiều tranh cãi.

Trên MXH Threads, một đoạn trả lời của Hùng Huỳnh tại họp báo ra mắt MV Chẳng Thể Nhắm Mắt đang rầm rộ trở lại. Trong đó, Hùng Huỳnh chia sẻ quan điểm về khái niệm Nghệ sĩ performance (chuyên về trình diễn) tại thị trường V-Pop.

Hùng Huỳnh cho biết: "Việt Nam chưa có khái niệm nào về performance (PV: trình diễn). Lần này em muốn là người tiên phong về nghệ sĩ trình diễn". Chia sẻ của Hùng Huỳnh làm thổi bùng lên làn sóng tranh cãi, trong đó nhiều cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Bởi lẽ, ở Việt Nam đã và đang có không ít nghệ sĩ trình diễn, thậm chí có danh tiếng phủ sóng và được nhiều khán giả yêu thích.

Dưới phần bình luận, netizen gọi tên một số nghệ sĩ nổi tiếng theo hướng "performer", như Tóc Tiên, Chipu hay thậm chí Noo Phước Thịnh. Qua đó, khái niệm "nghệ sĩ trình diễn" vốn đã tồn tại lâu tại thị trường nhạc Việt, và có nhiều cái tên đạt thành công từ đó. Một số ý kiến chỉ trích Hùng Huỳnh không khiêm tốn, lại có nhận định chưa đúng đắn khi cho rằng bản thân sẽ là trường hợp tiên phong cho nghệ sĩ trình diễn.

Một số fan còn nhắc lại lần Hùng Huỳnh tranh cãi với HURRYKNG trong Anh Trai "Say Hi", khi cả hai chung nhóm Đầu Đội Sừng cũng vì yếu tố "trình diễn" (performance), và cho rằng nam ca sĩ đang có vẻ "ám ảnh" với cụm từ này, từ đó có những phát ngôn chưa thật sự gây thiện cảm với công chúng.

Vừa qua, Hùng Huỳnh đã lên tiếng xin lỗi, ẩn MV mới Chẳng Thể Nhắm Mắt giữa ồn ào nghi vấn "sao chép" Standing Next to You của Jung Kook. Tuy vậy, bài xin lỗi của Hùng Huỳnh chưa đủ để khiến ARMY - cộng đồng fan của BTS và Jung Kook dịu lại.