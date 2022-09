Phim boylove đình đám "Semantic Error" ra mắt bản điện ảnh khiến fan trông ngóng

HHT - Netflix đã “nhá hàng” những hình ảnh đầu tiên cho phần 2 của loạt phim "Fate: The Winx Saga" tạo nên sự trông đợi lớn cho người hâm mộ.

HHT - Được mệnh danh là "One Direction thế hệ mới", New Hope Club chính là nghệ sĩ US&UK đầu tiên tổ chức showcase quảng bá tại Việt Nam sau hơn 2 năm các hoạt động âm nhạc quốc tế bị tạm ngưng do ảnh hưởng của đại dịch.