Phim của Yoona tìm được nam chính thay thế Park Sung Hoon, Knet vẫn lo ngại

HHT - Sau khi Park Sung Hoon (Squid Game 2) rút khỏi phim truyền hình “The Tyrant’s Chef”, nam diễn viên thay thế đã tìm được Lee Chae Min. Tuy nhiên, netizen Hàn Quốc vẫn chưa hài lòng với lựa chọn này vì một lý do.

Mới đây, một số trang thông tin Hàn Quốc đăng tin bộ phim truyền hình The Tyrant’s Chef có Yoona (SNSD) đóng nữ chính đã tìm được nam diễn viên chính mới thay thế sau khi Park Sung Hoon (Squid Game 2) rời khỏi dự án. Đó là Lee Chae Min, nam diễn viên sinh năm 2000, từng đóng vai phụ trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance) và vai chính trong Hierarchy.

Năm ngoái, khi The Tyrant’s Chef bắt đầu khởi động, phim công bố hai diễn viên chính là Yoona và Park Sung Hoon. Nhưng sự việc gây tranh cãi gần đây của Park Sung Hoon đã khiến anh bị netizen Hàn Quốc, đặc biệt là fan Yoona, phản đối đóng vai nam chính. Cụ thể, Park Sung Hoon đã đăng ảnh một bộ phim “người lớn” Nhật Bản nhái Squid Game lên story Instagram ngay lúc Hàn Quốc đang tổ chức quốc tang sau thảm kịch máy bay.

Dù Park Sung Hoon gần như ngay lập tức xóa story nhưng đã muộn. Sự việc nhanh chóng lan rộng, Knet lên tiếng chỉ trích và đề nghị đoàn làm phim The Tyrant’s Chef nên gạch tên Park Sung Hoon và thay thế bằng một nam diễn viên khác. Trước sự phản đối của dư luận, đoàn phim và Park Sung Hoon đã có một cuộc thảo luận, và cuối cùng Park Sung Hoon rời khỏi dự án.

Việc quay phim của The Tyrant’s Chef trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi cả việc đọc kịch bản, quay thử và lịch ghi hình đầu tiên đều bị lùi lại. Trong đó, việc gấp gáp nhất là tìm nam diễn viên thay thế Park Sung Hoon. Cuối cùng Lee Chae Min đã được chọn. Anh hiện đang là một trong những nam diễn viên trẻ đang lên tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sự lựa chọn mới của đoàn phim The Tyrant’s Chef vẫn chưa làm khán giả an tâm. Vấn đề mới lại xuất hiện khi nhiều Knet bày tỏ lo ngại về khoảng cách tuổi tác giữa Yoona (1990) và Lee Chae Min (2000).

Cả hai cách nhau những 10 tuổi. Dù Yoona và Lee Chae Min đều có ngoại hình đẹp nhưng khoảng cách tuổi quá lớn có thể sẽ không tạo ra được chemistry cần thiết cho một bộ phim tình cảm lãng mạn. Thêm nữa, một số bình luận cũng cho rằng diễn xuất của Lee Chae Min cũng chưa thực sự đáng tin cậy.

Được biết, bộ phim The Tyrant’s Chef được xây dựng dựa trên webtoon, kể về một nữ đầu bếp tài năng bỗng một ngày xuyên không trở về quá khứ 500 năm trước. Tại đây, cô chạm mặt một vị vua được biết là một tên bạo chúa, nhưng đồng thời cũng là một kẻ sành ăn. Yoona sẽ đảm nhận vai nữ đầu bếp, còn Lee Chae Min trở thành một tên bạo chúa. Phim được đạo diễn bởi người đã làm nên thành công của Vì Sao Đưa Anh Đến, Hoa Nở Về Đêm.

Một số bình luận của netizen:

“Lee Jun Ho! Lee Jun Ho! Tôi muốn Lee Jun Ho cơ!”

“Chemistry có vẻ sẽ gượng ép. Tôi nghĩ chemistry là điều quan trọng nhất đối với một bộ phim tình cảm lãng mạn.”

“Tôi muốn Park Sung Hoon rời đi nhưng người thay thế không phải là Lee Chae Min.”

“Thành thật mà nói, khoảng cách tuổi tác sẽ là vấn đề.”

“Tôi hy vọng phim sẽ bùng nổ, cố lên!”

“I Hear Your Voice năm xưa của Lee Jong Suk cũng có khoảng cách tuổi tác lớn nhưng chemistry vẫn đỉnh, phim vẫn hay. Chờ xem sao.”

“Diễn xuất của anh ấy tàm tạm thôi.”

“Lee Chae Min quá trẻ, phải không?”

“Nam chính trẻ hơn không phải là vấn đề, nhưng cốt truyện không cần dàn diễn viên trẻ. Anh ấy quá trẻ để vào vai một vị vua.”