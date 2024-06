Phim giờ vàng trên VTV liên tục mắc lỗi kiến thức khiến khán giả khó cảm thông

HHT - Không phải đến “Trạm Cứu Hộ Trái Tim” mà một số phim Việt phát sóng khung giờ vàng trên VTV trước đó cũng phạm những lỗi kiến thức khiến khán giả bức xúc.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim chắc hẳn là bộ phim thử thách lòng kiên nhẫn của khán giả cao độ. Bên cạnh tình tiết lan man lòng vòng, tính cách nhân vật gây ức chế cho người xem thì phim còn mắc sai sót kiến thức rất khó cảm thông.

Như trong tập 41, An Nhiên khi đi thăm Nghĩa trong tù đã dò hỏi đồng chí công an về danh sách những người từng vào thăm Nghĩa và đồng chí này đã vui vẻ cung cấp điều mà An Nhiên cần biết. Tình tiết này bị chê trách vì đây là những thông tin được bảo mật chứ không phải ai hỏi cũng trả lời như trên phim.

Bà Xinh vì muốn xét nghiệm ADN của bé Gôn xem có đúng là cháu mình không đã lấy kéo cắt một đoạn tóc. Chỉ cần tra cứu nhanh trên mạng, chúng ta có thể biết ngay sợi tóc cần có cả chân có chứa nang tóc mới mang đi xét nghiệm được. Rồi An Nhiên hay Nghĩa còn bắt tay với bác sĩ để làm giả kết quả siêu âm, thay đổi kết quả khám bệnh - gây ảnh hưởng đến hình ảnh của các bác sĩ.

Trước đó, phim Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh bị chỉ trích do thiếu kiến thức cơ bản về nghề nghiệp. Các kiến trúc sư rất bức xúc khi vai nữ chính được mô tả là kiến trúc sư trẻ tài năng, nhưng lại dùng từ ngữ chưa chuẩn xác khi nói về công việc của mình. Cô chê thiết kế của đồng nghiệp là “vừa có gu lại vừa không có gu” nhưng trong ngành kiến trúc, những nhận xét phải cụ thể, chi tiết chứ không thể nói chung chung. Việc Duyên từ chối nhận tiền ứng trước cũng bị xem là vô lý, vì đây là điều kiện cần thiết khi kiến trúc sư giao dịch hợp đồng với khách hàng.

Ở phim Hành Trình Công Lý, Hồng Diễm đóng vai một nữ luật sư tài giỏi, hết lòng với công việc. Nhưng khán giả chỉ thấy cô thường xuyên hành động theo cảm tính, đôi khi bỏ qua nguyên tắc hành nghề cơ bản. Có lần ở tòa, Phương đã đứng về phía đối thủ, chống lại thân chủ của mình khiến cho thân chủ thua cuộc. Các luật sư khẳng định nếu tình huống này có thật ngoài đời, Phương có thể bị tước thẻ hành nghề.

Phim Lửa Ấm nói về nghề lính cứu hỏa cũng từng bị các bác sĩ lên tiếng vì có sai sót về kiến thức. Phim có cảnh một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp xúc với người bị nhiễm HIV và sau đó, bác sĩ nói rằng anh đã bị phơi nhiễm căn bệnh nguy hiểm này nên phải cách ly 2 ngày để phòng chống lây nhiễm cho người khác. Tình huống này bị cho là làm quá đà, nghiêm trọng hóa vấn đề khiến cho người xem thêm sợ hãi căn bệnh HIV hơn mức cần thiết.

Hàng loạt "hạt sạn" trong phim giờ vàng VTV khiến người xem khó cảm thông và mong các biên kịch hãy tìm hiểu thông tin kỹ hơn, nhờ các chuyên gia trong ngành tư vấn khi đưa những chi tiết liên quan đến nghề nghiệp lên phim.