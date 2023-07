Phim giờ vàng VTV gây sốc khi nữ chính bỗng dưng hóa nữ phụ một cách khó hiểu

HHT - Những tập cuối của bộ phim "Nơi Giấc Mơ Tìm Về" khiến khán giả khó hiểu khi nữ chính bỗng dưng mờ nhạt, nữ phụ lại bất ngờ được tăng đất diễn và ngày càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí có thể thành đôi với nam chính.

Nơi Giấc Mơ Tìm Về vốn không gây được nhiều chú ý với khán giả vì dàn diễn viên thiếu ấn tượng, cốt truyện cũ kỹ, tạo hình nhân vật cũng không đủ khiến mọi người xuýt xoa khen đẹp. Nhưng chẳng ngờ đến những tập cuối cùng, bộ phim lại gây xôn xao vì những màn lật kèo khó tin.

Theo công thức quen thuộc của phim ngôn tình, Gia An là chàng giám đốc đẹp trai tài giỏi sẽ nảy sinh tình cảm với cô thư ký Phương thông minh bản lĩnh. Hai người từng xung khắc, ghét nhau như nước với lửa rồi sau đó dần xích lại gần nhau. Trong khi đó, bạn gái cũ của Gia An là Mai Anh thì tìm mọi cách đeo bám anh, ép Gia An phải kết hôn mặc dù anh nhiều lần khẳng định không còn tình cảm với Mai Anh.

Những tưởng Gia An và Phương sẽ sớm hẹn hò, Mai Anh đành chấp nhận buông bỏ thì không, nửa sau phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về có màn đảo ngược ngoạn mục. Đất diễn của Mai Anh bỗng dưng tăng lên đáng kể, kịch bản còn khai thác thêm về gia đình cô tiểu thư này, “tẩy trắng” Mai Anh thành cô gái vì hoàn cảnh phức tạp nên tính cách mới đỏng đảnh như vậy.

Ngược lại, Phương cứ bay màu dần khi hết tai nạn phải nằm viện lại đến xin nghỉ việc và về quê một thời gian. Màn đổi ngôi khó hiểu khiến khán giả không biết ai mới là nữ chính của phim. Thêm vào đó, Mai Anh còn bỏ đi làm cho Gia An lo lắng đi tìm, anh còn thừa nhận vẫn có tình cảm với cô bạn gái cũ.

Chi tiết này khiến khán giả thực sự cạn lời, không hiểu nam chính hành xử như thế nào khi mới tìm mọi cách tán tỉnh Phương, sau đó lại nghiêng về phía Mai Anh. Biết đâu đến cuối phim, biên kịch sẽ cho Gia An và Mai Anh trở về bên nhau, giúp Nơi Giấc Mơ Tìm Về trở thành bộ phim có cái kết lật kèo khó tin nhất VTV năm nay.