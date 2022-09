Phim Hàn tháng 10: "Tiểu thư Penthouse" Han Ji Hyun đụng độ "công tố viên bất hảo" D.O. (EXO)

HHT - Trong tháng 10, thị trường phim Hàn tiếp tục mang đến nhiều nội dung mới mẻ cho các "mọt phim". Cheer Up, Bad Prosecutor, The Queen’s Umbrella là những cái tên mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn trong thời gian tới.

Cheer Up

Cheer Up có nội dung xoay quanh Do Hae Yi (Han Ji Hyun đóng) - một học sinh xuất sắc nhưng xuất thân nhà nghèo nên rất coi trọng vật chất. Cô tham gia câu lạc bộ cổ vũ Teyia vì số tiền thưởng hấp dẫn của trường.

Cứ tưởng mọi thứ chỉ xoay quanh mục đích ban đầu nhưng càng tiếp xúc và luyện tập cùng câu lạc bộ, Hae Yi càng khám phá và trải nghiệm nhiều điều ý nghĩa, lãng mạn. Những người bạn mới cũng giúp cô thay đổi hoàn toàn cái nhìn tiêu cực về cuộc sống.

Cheer Up có sự tham gia của “tiểu thư Penthouse” Han Ji Hyun, Bae In Hyuk, Lee Eun Saem, Kim Hyun Jin và Lee Min Jae. Không còn là cô con gái nhà giàu, đầy ngạo mạn Ju Seok Kyung trong Penthouse, nữ chính Han Ji Hyun sẽ trở lại với hình tượng hoàn toàn mới mẻ.

Trong khi đó, nam chính Bae In Hyuk là gương mặt trẻ được yêu thích trong các phim như Tại sao lại là Oh Soo Jae?, Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly. Bộ phim Cheer Up sẽ lên sóng vào ngày 3/10.

Bad Prosecutor

Nếu là một khán giả yêu thích các bộ phim khai thác chủ đề pháp luật, thì Bad Prosecutor là gợi ý dành cho bạn. Đây cũng là bộ phim đánh dấu màn trở lại màn ảnh nhỏ của chàng idol đá chéo sân D.O. (Do Kyung Soo) sau 4 năm kể từ Lang Quân 100 Ngày.

Bad Prosecutor thuộc thể loại hài, hành động kết hợp pháp luật kể về Jin Jung (D.O.) - một công tố viên bất hảo. Để chiến đấu với những kẻ tham lam, Jin Jung có thể sử dụng mọi mánh khóe kể cả có phá bỏ chuẩn mực của một công tố.

Thông minh nhưng có hơi điên rồ, Jin Jung bảo vệ kẻ yếu theo công lý mà anh cho là đúng. Bên cạnh D.O., phim còn có sự góp mặt của những diễn viên khác như Lee Se Hee, Ha Joon, Joo Bo Young và Lee Si Eon.

The Queen’s Umbrella

Cổ trang, cung đấu luôn là "mảnh đất màu mỡ" được các nhà làm phim Hàn Quốc ưu ái. Bộ phim The Queen's Umbrella sẽ là tác phẩm tiếp theo đưa người xem quay ngược về thời đại của các vị Vua và Hoàng Hậu, thời điểm mà con cháu hoàng gia bị gò bó bởi những nguyên tắc, luật lệ nghiêm ngặt.

Sống trong một môi trường kỷ luật và tranh quyền như thế nhưng các hoàng tử - con trai Hoàng hậu Hwaryeong (Kim Hye Soo đóng) lại là những đứa trẻ chuyên gây rối. Để thay đổi con cái thành những hoàng tử giỏi giang, khuôn phép, Hoàng hậu Hwaryeong không ngại từ bỏ hình tượng cao quý của bản thân. Bà đã rèn luyện và giúp các Hoàng tử đủ điều kiện thông qua giáo dục hoàng gia.

The Queen’s Umbrella được kì vọng làm nên chuyện khi có sự tham gia của của “Ảnh hậu” Kim Hye Soo. Bên cạnh đó là dàn cast đình đám gồm: “Bà mẹ quốc dân” Kim Hye Sook, Choi Won Young, Bae In Hyuk, Moon Sang Min, Yoo Seon Ho, Yoon Sang Hyeon.

“Ảnh hậu” Kim Hye Soo được biết đến là “Nữ hoàng điện ảnh” với những bộ phim đình đám, hấp dẫn. Một số tác phẩm nổi bật của cô là Kế Hoạch Thoát Ế, Phố Người Hoa, Tín Hiệu Chết Chóc, Mặc Định.