Phim Hàn tháng 5: Ryu Jun Yeol hứa hẹn bùng nổ với siêu phẩm tựa “Squid Game”

HHT - Phim Hàn tháng 4 còn chưa kịp nguội với “Queen of Tears” vừa kết thúc, “Lovely Runner” đang đến cao trào, thì một loạt phim mới hấp dẫn và đặc sắc của tháng 5 đã sẵn sàng đổ bộ.

Frankly Speaking (4/5)

Diễn viên: Go Kyung Pyo, Kang Han Na

Frankly Speaking là một bộ phim truyền hình vui nhộn và lãng mạn, phù hợp để khởi đầu một tháng mới đầy hứng khởi. Chuyện phim kể về Song Ki Baek (Go Kyung Pyo), một phát thanh viên truyền hình điềm đạm, nhưng sau khi gặp phải một sự cố anh bỗng trở nên ăn nói bốc đồng.

Điều này đe dọa đến sự nghiệp của Song Ki Baek cho đến khi Woo Joo (Kang Han Na) nhìn thấy tiềm năng trong sự thẳng thắn của anh. Cô liền mời anh xuất hiện trong chương trình của cô, và từ đó tạo ra bước ngoặt mới của cả hai.

The Atypical Family (4/5)

Diễn viên: Chun Woo Hee, Jang Ki Yong

Bộ phim The Atypical Family gây chú ý bởi nó thuộc thể loại giả tưởng siêu nhiên kết hợp với tình cảm lãng mạn, khiến các fan liên tưởng đến những tác phẩm ăn khách như Goblin, Hotel Del Luna...

Chuyện phim The Atypical Family kể về Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) là một người có khả năng du hành ngược thời gian, các thành viên trong gia đình anh cũng có năng lực siêu nhiên. Nhưng khi đối mặt với chứng trầm cảm, Bok Gwi Joo đã mất đi sức mạnh của mình.

Mọi thứ dần thay đổi khi anh gặp được Do Da He (Chun Woo Hee), một cô gái bình thường nhưng nắm giữ chìa khoá hạnh phúc của cuộc đời anh.

Crash (6/5)

Diễn viên: Lee Min Ki, Kwak Sun Young

Với đề tài tội phạm, Crash tập trung vào một đội điều tra tội phạm giao thông, chuyên giải quyết các tội phạm như gian lận bảo hiểm và tai nạn xe hơi. Nội dung phim gay cấn, thu hút, nhưng hứa hẹn cũng rất hài hước, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực đến khán giả.

Nhân vật chính của Crash là Cha Yeon Ho (Lee Min Ki), một thiên tài toán học, tốt nghiệp đại học hàng đầu. Anh sử dụng kỹ năng phân tích thần sầu để giải quyết các vụ án, nhưng lại không thể… lái xe. Đó là lúc thiên tài cần sự hỗ trợ của những người đồng đội, những người là chuyên gia võ thuật và dĩ nhiên là cả những tay lái lụa.

The Midnight Romance In Hagwon (11/5)

Diễn viên: Jung Ryeo Won, Wi Ha Joon

Phim Hàn tháng 5 tập trung nhiều thể loại giả tưởng, tội phạm, giật gân, sự xuất hiện của The Midnight Romance In Hagwon nổi bật bởi nó thuộc thể loại tình cảm lãng mạn. Phim hứa hẹn mang đến những phút giây ngọt ngào, sâu lắng.

Chuyện phim theo chân Lee Joon Ho (Wi Ha Joon), một người từ bỏ sự nghiệp nổi tiếng ở công ty, trở lại làm giảng viên của học viện nơi anh từng là học sinh. Tại đây, anh đã gặp lại Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won), giáo viên cũ của anh. Sự trở lại của Lee Joon Ho khiến Seo Hye Jin phải đặt câu hỏi về sự nghiệp của mình sau 14 năm, cũng như những giấc mơ trong quá khứ và cả trong tương lai của cô.

Dare To Love Me (13/5)

Diễn viên: Kim Myung Soo, Lee Yoo Young

Được chuyển thể dựa trên webtoon, Dare To Love Me kể câu chuyện về Kim Hong Do (Lee Yoo Young), nhân viên hợp đồng tại một công ty thời trang, có ước mơ trở thành nhà thiết kế thương hiệu xa xỉ toàn cầu. Dù bị đồng nghiệp bắt nạt, cô vẫn luôn lạc quan và tràn đầy quyết tâm.

Một ngày, cô gặp một anh chàng kỳ lạ tên Shin Yoon Bok (Kim Myung Soo). Anh từ một ngôi làng truyền thống chạy trốn lên Seoul, nuôi ước mơ trở thành một nhà văn.

Uncle Samsik (15/5)

Diễn viên: Song Kang Ho, Byun Yo Han, Lee Kyu Hyung

Sau nhiều thập kỷ đóng phim, nam diễn viên kỳ cựu Song Kang Ho mới lần đầu đóng phim truyền hình, và đó là bộ phim Uncle Samsik. Bộ phim khai thác đề tài chính trị căng thẳng, sâu sắc, lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1960.

Nhân vật chính của phim là Kim San (Byun Yo Han), tốt nghiệp học viện quân sự Hàn Quốc và là nhà kinh tế được đào tạo tại Hoa Kỳ, trở về quê hương với ước mơ đầy tham vọng là công nghiệp hóa đất nước. Nhiệm vụ của anh gặp một bước ngoặt khi một người đàn ông tên Samsik (Song Kang Ho) xuất hiện và đề nghị hỗ trợ anh.

Ngoài Song Kang Ho, Uncle Samsik còn gây chú ý khi sở hữu nhiều diễn viên “cứng cựa” của showbiz Hàn Quốc như Byun Yo Han, Lee Kyu Hyung…

The 8 Show (17/5)

Diễn viên: Chun Woo Hee, Ryu Jun Yeol

Nội dung The 8 Show xoay quanh 8 người được chọn để trải qua 100 ngày sống trong một studio chỉ có những bức tường bao quanh. Họ được sử dụng đồ ăn, thức uống, điện nước… nhưng chúng sẽ được tính tiền đắt hơn gấp 1000 lần so với bình thường, và sẽ bị trừ vào tổng số tiền thưởng 44,8 tỷ won (hơn 800 tỷ đồng).

Đến ngày cuối cùng, số tiền thưởng còn lại sau khi bị trừ sẽ được chia đều cho những người còn trụ lại được trong trò chơi. Vì thế, cốt lõi của chương trình này buộc các thí sinh phải thông minh và hợp tác với nhau để tránh bị hao hụt phần thưởng chiến thắng mà vẫn sống sót cho đến ngày cuối cùng. Điều này đã dẫn đến căng thẳng gia tăng, bản năng sinh tồn và xung đột các lựa chọn đạo đức.

Với nội dung kịch tính và trình chiếu trên Netflix, The 8 Show được đặt kỳ vọng sẽ tiếp nối Squid Game bùng nổ toàn cầu.