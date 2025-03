Phim hoạt hình hay nhất Oscar "Flow" giúp tăng số lượng mèo đen được nhận nuôi

HHT - Trước đây, những chú mèo đen thường là nạn nhân của việc bị bỏ rơi do bị xem là không may mắn. Nhưng phim hoạt hình thắng giải Oscar 2025 “Flow” đã góp phần làm thay đổi điều đó.

Tại lễ trao giải Oscar 2025, vượt qua các phim hoạt hình bom tấn đến từ các “ông lớn” như Inside Out 2 (Pixar) hay The Wild Robot (DreamWorks), phim hoạt hình độc lập đến từ đất nước Latvia - Flow đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất.

Thành công của Flow đã khiến nhiều người quan tâm hơn và giúp tăng số lượng mèo đen được nhận nuôi, theo một số báo cáo được ghi nhận từ các trại cứu hộ. Thậm chí, có nhiều "con sen" mới của những chú mèo đen chọn đặt tên cho “hoàng thượng” của mình là “Flow” - theo tên phim.

Trong một số nền văn hoá, mèo đen từ lâu đã gắn liền với những điều không may, phù thuỷ, cái chết hoặc sự độc ác. Một số cá nhân tin rằng mèo đen mang lại vận rủi, một số lại cho rằng mèo đen khó tiếp cận hoặc hung dữ hơn so với những con mèo có màu lông khác. Do đó, mèo đen thường là nạn nhân của việc bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử, ít nhận được yêu thương do mê tín dị đoan.

Tuy việc nhận nuôi mèo đen hiện tại có dấu hiệu tăng lên nhưng đi kèm là một số lo ngại rằng việc này chỉ mang tính ngắn hạn như “đu trend”. Trước đây, những bộ phim như 101 Chú Chó Đốm (1996) hay Lassie (1994) đã dẫn đến làn sóng nhận nuôi chó. Nhưng trong một thời gian ngắn, rất nhiều những thú cưng này đã bị bỏ rơi vì chủ nhân gặp khó khăn trong việc chăm sóc chúng hoặc không biết cách chăm sóc đúng.

Những người trước nay vẫn yêu và nuôi mèo đen hy vọng đây không chỉ là một trào lưu nhất thời do ảnh hưởng của phương tiện truyền thông hoặc một xu hướng văn hóa thúc đẩy. Do đó, dưới các chủ đề về Flow hay nuôi mèo đen, các “con sen” tích cực khoe ảnh và video về các “hoàng thượng” của mình, để cho thấy các chú mèo đen cũng đáng yêu không kém những chú mèo có màu lông khác.

Phim hoạt hình Flow kể câu chuyện về một chú mèo xám đen (màu lông của chú mèo trong phim không phải màu đen) lênh đênh trên một chiếc thuyền, phiêu lưu cùng một số con vật khác trong một thế giới hậu tận thế. Phim độc đáo khi không có lời thoại, không nhân hoá các con vật nhưng vẫn rất cảm xúc, câu chuyện vừa dễ thương vừa sâu sắc với nhiều tầng nghĩa.

Được biết, Flow là phim hoạt hình đầu tiên của đất nước Latvia, cũng là phim hoạt hình độc lập đầu tiên giành chiến thắng Oscar. Phim thu về hơn 36 triệu đôla doanh thu toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất khiêm tốn khoảng 4,8 triệu đôla. Ngoài Oscar, Flow cũng giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất tại giải Quả Cầu Vàng 2025.