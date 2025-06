Phim kinh dị được đặt vé nhiều nhất năm 2025 gây bất ngờ vì quay bằng điện thoại

HHT - Có lẽ chúng ta đang chứng kiến thời kỳ điện ảnh bước vào lòng bàn tay - nơi một chiếc điện thoại nhỏ nhắn cũng có thể tạo nên một bộ phim bom tấn.

28 Years Later chính là phần tiếp theo của 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), lấy bối cảnh tròn 28 năm sau khi loại virus đáng sợ mang tên "Rage" thoát ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học và khiến nước Anh chìm trong hỗn loạn khi hàng loạt nạn nhân bị biến đổi thành những thây ma đói khát và tàn nhẫn. Một nhóm người may mắn sống sót tìm được cách thích nghi và tồn tại trên một hòn đảo nhỏ biệt lập. Họ phải tuân thủ những quy định hà khắc để tồn tại trong thế giới hậu tận thế.

Nơi họ ở chỉ nối với đất liền bằng một con đường duy nhất, luôn được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Cho tới ngày hai cha con Jamie và Spike phải liều lĩnh rời hòn đảo để đi vào đất liền, khám phá thực trạng của đất nước sau gần 3 thập kỷ kể từ khi thảm họa ập xuống. Tại đây, anh phát hiện bí mật kinh hoàng đã biến đổi không chỉ những kẻ bị nhiễm bệnh, mà cả những người còn sống sót.

Sau thành tích trở thành phim kinh dị được đặt vé trước nhiều nhất tính từ đầu năm 2025 đến giờ, 28 Years Later lại gây bất ngờ về chuyện hậu trường. Đạo Danny Boyle tiết lộ phim chủ yếu được ghi hình bằng iPhone 15 Pro Max. Đoàn làm phim sẽ sử dụng 8, 10 hoặc 20 chiếc iPhone kết hợp với các dàn máy được thiết kế riêng và phụ kiện chuyên biệt. Có những phân đoạn cần tới 20 chiếc iPhone cùng lúc cho cảnh quay hiệu ứng “bullet time” giúp ghi lại hành động từ nhiều góc độ khác nhau trong cùng một khoảnh khắc với những chuyển động ấn tượng.

Thêm vào đó, 28 Years Later có tỷ lệ hình ảnh siêu rộng 2.76:1 để góp phần tăng tối đa cảm giác bất an, buộc người xem phải luôn theo dõi mọi ngóc ngách bởi zombie có thể ập đến từ bất kỳ hướng nào. “Khán giả sẽ phải luôn dè chừng, quan sát khắp màn hình”, nam đạo diễn nhấn mạnh.