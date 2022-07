Phim "ngàn sao hội tụ" Alienoid: Kim Tae Ri làm "cô gái sấm sét", Kim Woo Bin đối đầu So Ji Sub

HHT - Khép lại mùa đầu tiên với thành công vang dội, "Only Murders in the Building" đã trở lại hoành tráng hơn với mùa 2 cùng hai tập mở màn nhận 100% điểm "tươi ngon" trên trang đánh giá phim nổi tiếng Rotten Tomatoes.