Poster concert Anh Trai Say Hi thiếu một "anh trai", bố cục thiết kế gây thất vọng

HHT - Chỉ còn vài giờ nữa là concert Anh Trai "Say Hi" sẽ diễn ra, dẫu vậy, nhiều khán giả cảm thấy "khó chịu vô cùng" khi phát hiện tấm poster lớn treo tại địa điểm biểu diễn lại in thiếu thành viên, cách thiết kế cũng bất hợp lý.

Concert Anh Trai "Say Hi" đang nóng hơn bao giờ hết khi từ trưa nay đã có hàng nghìn khán giả đứng xếp hàng chờ check-in vào cổng. Trên mạng xã hội, dân tình đang bàn tán sôi nổi về không khí và khâu tổ chức sự kiện này.

Trong đó, một tài khoản Threads bất ngờ thu hút sự hơn 55K lượt xem sau vài phút, nhận về nhiều lượt tương tác khi thắc mắc tấm poster "siêu to khổng lồ" thiếu một "anh trai". Sau khi "soi" kỹ, mỹ nam được gọi tên chính là Công Dương. Chủ tài khoản bức xúc: "Có thuyết âm mưu gì không vậy, Công Dương có trình diễn ca khúc Catch Me If You Can mà".

Cùng lúc đó, bài đăng được chia sẻ rộng rãi ở nhiều nền tảng khác, đông đảo khán giả yêu cầu ê-kíp thay ngay một poster mới. Không chỉ cộng đồng mạng, bên dưới phần bình luận, "anh trai" Công Dương để lại icon biểu cảm mặt buồn khiến fan càng thêm phẫn nộ cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của BTC.

Ngoài ra, fan của Quang Hùng MasterD cũng không ngần ngại tag (gắn thẻ) tài khoản của BTC vì cách sắp xếp vị trí các "anh trai" vô lý. Trong đó, Đức Phúc Top 5 lại đứng phía trong còn Quang Hùng MasterD Top 3 lại đứng "ngoài rìa". Một khán giả để lại bình luận: "Ê-kíp thêm Công Dương rồi sửa lại vị trí hạng 3 và 5 trong Best 5 luôn nhé. Không ai biết Quang Hùng đạt Top 3 thì tưởng là thành viên hụt của nhóm luôn đó".

Ngoài ra, trong một bài đăng trên fanpage mới đây, khán giả tiếp tục lên tiếng vì tên của HIEUTHUHAI lại ghi thành Hiếu Thứ Hai. Cộng đồng mạng bức xúc, yêu cầu ê-kíp tôn trọng dàn "anh trai", ngay lúc này cần tập trung sửa lại các lỗi sai thay vì đăng nhiều bài truyền thông.

Cập nhật mới nhất từ một khán giả có mặt tại sân

BTC chương trình đã cho in bổ sung hình "Anh Trai" Công Dương và dán đè lên một góc trên tấm poster. Dù khen ngợi cách "chữa cháy" này, đa số khán giả vẫn hi vọng BTC sau chương trình sẽ có lời xin lỗi chân thành gửi đến nghệ sĩ và người hâm mộ; cũng như kiểm soát khâu thiết kế, in ấn kỹ lưỡng hơn để tránh xảy ra sai sót tương tự trong chương trình sau.