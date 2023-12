Quá khứ của kẻ phản diện "Shi Oh" Byeon Woo Seok: Chính là tình đầu "cứa tim" khán giả 1 năm trước

HHT - Trước khi nổi như cồn với vai phản diện trong "Strong Girl Nam Soon" (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon), ít người nhớ rằng chàng tổng tài Ryu Shi Oh - Byeon Woo Seok cũng từng gieo thương nhớ cho khán giả cùng thời điểm này vào năm ngoái. Hình tượng đối lập nhưng cái kết giống nhau, đều khiến người xem xót xa, tiếc nuối.

Liệt kê những nam thần nổi bật của màn ảnh xứ Kim chi năm nay, khán giả không thể bỏ qua Byeon Woo Seok. Anh vào vai CEO Ryu Shi Oh trong bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soo. Tuy là phản diện, nhưng tính cách, hình tượng được xây dựng, Shi Oh được coi là nhân vật "gánh phim" giữa mớ bòng bong càng về sau càng nhạt nhòa của Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soo.

Ryu Shi Oh thậm chí còn được yêu mến hơn cả nam chính Gang Hee Sik (Ong Seong Wu). Vì với chàng cảnh sát Hee Sik đôi lúc hơi vô tri, không được việc thì Shi Oh thông minh, quyết đoán, mạnh mẽ, hấp dẫn hơn. Shi Oh có tuổi thơ đầy tổn thương để rồi trở thành kẻ tàn nhẫn, lần lượt bị những người mình yêu thương, tin tưởng bỏ rơi. Và rồi, kết thúc cho Shi Oh là tự sát lãng xẹt.

Byeon Woo Seok lần đầu nhận vai phản diện là với Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soo, nhưng đã thành công vụt sáng. Nhưng cũng vì hình tượng tổng tài bá đạo, lạnh lùng còn si tình này khiến không ít khán giả quên rằng, cũng thời gian này 1 năm trước, Byeon Woo Seok từng khiến người xem khóc ròng nhớ thương, ấm ức với Cô Gái Thế Kỷ 20 (20th Century Girl).

Đối lập với hình tượng của Shi Oh, Byeon Woo Seok trong Cô Gái Thế Kỷ 20 là Woon Ho ngọt ngào, ga-lăng, dịu dàng, tươi sáng như Mặt Trời với nụ cười má lúm. Nhưng kết thúc của Woon Ho cũng giống Shi Oh, đều là đi về cõi vĩnh hằng. Khác biệt là sự ra đi của Woon Ho không được tiết lộ rõ trong phim, chỉ có thể đoán ra là do tai nạn máy bay. Mối tình đầu của Woon Ho và Bo Ra (Kim Yoo Jung) cũng vì thế mang dở dang, vừa nở đã tàn.

Kết thúc của Woon Ho khiến người xem cũng bàng hoàng, day dứt nhưng hợp lý, thay vì gây tranh cãi như Shi Oh. Bởi Cô Gái Thế Kỷ 20 cần một điểm nhấn để khiến khán giả phải ghi nhớ, bàn luận cho một nhịp phim chậm rãi, nhẹ nhàng xuyên suốt như vậy. Dù không phải cái kết hạnh phúc trọn vẹn, nhưng thành công gợi cho khán giả về một người mà ta mãi khắc ghi trong đời.