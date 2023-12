"Cưng xỉu" loạt ảnh fanboy BamBam GOT7 khi mời Taeyeon đến nhà, gặp idol là run

HHT - Là thần tượng rồi thì cũng "đu idol" thôi, BamBam (GOT7) chính là minh chứng rõ nhất cho trường hợp "đu idol" đại thành công. Anh không chỉ được đứng chung sân khấu cùng idol của lòng mình - Taeyeon (SNSD), mà còn mời được cô tới nhà.

Dẫu nổi tiếng là hài hước và "không ngán ai" trong K-Biz, BamBam (GOT7) lại tỏ ra thẹn thùng và thậm chí run rẩy khi đón tiếp Taeyeon tới chương trình của mình - Bam's House. Anh là fanboy trung thành của cô kể từ khi còn là thực tập sinh, vì vậy sự xuất hiện của Taeyeon mới khiến BamBam căng thẳng.

Trước lúc khách mời đến, anh đã tỉ mẩn hút bụi, dọn dẹp để Taeyeon có thể thấy thoải mái nhất, thậm chí khi cô nàng hỏi "Em có muốn ăn gì không?", chàng rapper GOT7 nhanh nhảu đáp: "Đây là nhà của chị rồi, chị muốn ăn gì cũng được".

Lúc xuống tầng lấy cơm, BamBam lén hỏi máy quay xem mình có đang làm tốt không và còn hài hước cho camera xem bàn tay đang run rẩy của mình. Cảm giác "đu idol" thành công của anh vừa gây cười vừa được phần đông fan K-Pop đồng cảm.

Khi còn là thực tập sinh, BamBam đã đến fansign của Taeyeon và nói mình đang cố gắng để được ra mắt, đáp lại, trưởng nhóm SNSD đã ghi vào album: "Hãy debut và gặp lại nhau trên cùng một sân khấu nhé". BamBam thực sự được debut trong đội hình GOT7 và trùng hợp được gặp lại Taeyeon trên một sân khấu âm nhạc, nên fan K-Pop nhận định đây chính là một trong những màn "đu idol" thành công nhất trong lịch sử.

Dù cùng xuất hiện trên nhiều sân khấu nhưng BamBam vẫn chưa có cơ hội được hợp tác cùng nữ idol. Tháng 10/2022, concert Best Of Best diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với dàn line-up gồm Taeyeon, BamBam đánh dấu lần đầu tiên anh được chính thức làm việc với thần tượng của mình.

Sau khi tập 11 được phát sóng, Taeyeon đã đăng ảnh chú cún Zero của mình đội nón do Bambam tặng để gửi lời cảm ơn. Rất nhanh, fanboy BamBam đã tim và dí dỏm bình luận "Anh Zero à, tôi ghen tị với anh lắm đấy".

Taeyeon tại Bam's House còn được chia thành 2 tập là tập 11 và tập 12. Tập 12 sẽ được lên sóng vào ngày 5/12 tới đây, được fan nóng lòng chờ đợi để xem còn bao nhiều sự "quắn quéo" nữa của BamBam khi được trò chuyện riêng với thần tượng thanh xuân của mình.