Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Quà tặng bạn đọc: Phụ kiện bé cừu treo túi và workshop bắn len sáng tạo

Hạt Mè
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHT - Tổng đài quà tặng đã mở cửa! Các “săn thủ” hãy nhanh nhanh đăng ký với nhà Hoa để sở hữu những em quà hấp dẫn này nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Shimmerclub.co - Góc nhỏ xinh xắn dành riêng cho team mê phụ kiện

Nếu Shimmer là nơi lưu giữ những trang sức bạc thủ công mang cảm hứng văn hoá Việt, thì Shimmerclub.co lại như một “góc nhỏ” xinh dành riêng cho những bạn trẻ đam mê phụ kiện và những điều dễ thương.

Ghé Shimmer Club, bạn sẽ bắt gặp những món phụ kiện nhỏ xinh như móc khóa, gấu bông, nam châm trang trí.

Mỗi item đều mang nét vui nhộn rất riêng, đủ để “hô biến” chiếc túi hay góc bàn học trở nên sinh động, đáng yêu và “có gu” hơn hẳn.

Shimmer Sheep - bé cừu bông là người bạn nhỏ đại diện cho tinh thần của Shimmer Club. Với vẻ ngoài mềm mại, ấm áp, Shimmer Sheep như “người bạn nhỏ” luôn ở bên, đồng hành cùng bạn trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng mỗi ngày, khi học bài, đi chơi hay đơn giản là người bạn ở cạnh lúc bạn cần.

Ghé thăm Shimmerclub.co tại Instagram: @shimmerclub.co

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận combo quà tặng từ Shimmer gồm: 1 móc khoá bé cừu + 1 bộ sticker. Tổng phần quà trị giá 218.000 đồng.

Workshop tự làm chiếc thảm bằng len

202 Tufting Studio là góc nhỏ cho những tâm hồn yêu sáng tạo, nơi mỗi ý tưởng biến thành sản phẩm dấu ấn riêng. 202 tin rằng, mỗi sản phẩm bạn làm ra không chỉ trang trí, mà còn là câu chuyện, cảm xúc của chính người tạo ra nó.

Tại 202, teen có thể tham gia workshop tufting bắn len, tự tay hoàn thiện món đồ mang đậm cá tính như thảm, gương thủ công độc đáo. Từ màu sắc, hình dáng đến từng chi tiết nhỏ đều được cá nhân hóa và không có phiên bản thứ hai.

Điểm đặc biệt của 202 Tufting Studio nằm ở không gian ấm áp, nhân viên hướng dẫn tận tình, trải nghiệm sáng tạo dễ tiếp cận, kể cả với newbie tufting. Hãy thử tự làm một tấm thảm hay chiếc gương mang dấu ấn riêng của bạn nha!

Theo dõi hành trình sáng tạo của 202 tại Instagram: @202.stu

Địa chỉ: 436B/15 Ba Tháng Hai, P. Hoà Hưng, TP.HCM

Quà tặng: 5 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận được voucher trị giá 150.000 đồng áp dụng khi đăng ký tham gia workshop từ 202.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những teen may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 30/4/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 4/5/2026.

#quà tặng #phụ kiện #workshop #len thủ công #Shimmer #tufting #trải nghiệm sáng tạo #202 studio #bắn len #thảm len #móc khoá #sticker

Xem thêm

Cùng chuyên mục