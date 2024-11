Quân A.P bất ngờ tung ca khúc mới trước concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội

HHT - Quân A.P vừa ra mắt MV visualizer "Bánh Cuốn", khép lại một năm thành công với nhiều hoạt động âm nhạc sôi nổi.

E.P mới của Quân A.P gồm 3 bài hát: Dắt Em Đi Khỏi Đây, Đầu Anh Toàn Là Em, Bánh Cuốn. Trong đó, ca khúc Dắt Em Đi Khỏi Đây đã ra mắt từ tháng 7, Đầu Anh Toàn Là Em trình làng vào tháng 8.

Bánh Cuốn là dự án chính thức khép lại E.P đánh dấu màn cộng tác của "boy phố" Hà Nội với nhạc sĩ Tiên Cookie. MV mới được thực hiện theo dạng visualizer, sử dụng đồ họa theo xu hướng quốc tế.

Ca khúc mới của Quân A.P tiếp tục do Tiên Cookie sáng tác, mang màu sắc tươi vui. Giai điệu của Bánh Cuốn có phần rộn ràng, sôi động so với hình tượng “hoàng tử ballad” trước nay của anh. Chất liệu âm nhạc khác lạ giúp Quân A.P lần đầu thể hiện một ca khúc có nhiều giọng gió đến vậy. Khán giả khen ngợi sự tươi sáng, năng lượng tích cực trong sản phẩm mới của nam ca sĩ.

Việc ra liên tiếp 3 ca khúc trong một khoảng thời gian ngắn cho thấy sự chăm chỉ của Quân A.P. Nhất là trong thời điểm anh đang phải tập luyện song song cho chương trình thực tế Anh Trai "Say Hi". Ca sĩ gốc Hà thành cho biết việc tham gia Anh Trai "Say Hi" giúp anh được tiếp lửa trong công việc và khả năng sáng tạo với âm nhạc.

“Được khán giả biết đến, yêu mến nhiều hơn sau Anh Trai Say Hi là món quà quá lớn đối với Quân. Không nặng nề thành tích mình đi được đến đâu nhưng Quân tin bản thân chưa từng ngừng cố gắng. Sau chương trình mình lại càng phải chăm chỉ, nỗ lực hơn để không làm người hâm mộ thất vọng”- Quân A.P chia sẻ.

Trong Anh Trai "Say Hi", Quân A.P cho thấy khả năng dẫn dắt, làm việc nhóm của mình. Thành tích của Regret là câu trả lời cho những ai nghi ngờ Quân A.P "quá hiền" hay chưa đủ tâm huyết cho chương trình. Ngoài ra, khả năng vũ đạo của nam ca sĩ cũng được cải thiện rõ rệt sau mỗi live stage. Việc có mặt trong đêm chung kết Anh Trai "Say Hi" là quả ngọt cho hành trình nâng cấp bản thân của chủ nhân hit Bông Hoa Đẹp Nhất.

Quân A.P vừa có 2 đêm diễn thành công cùng 30 Anh trai tại TP.HCM và chuẩn bị gặp gỡ khán giả tại concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội. E.P cũng như MV mới được xem là món quà âm nhạc ngọt ngào mà Quân A.P gửi đến người hâm mộ.