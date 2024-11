Quân A.P "thả hint" dàn Say Hi sắp trở lại nhà chung, khởi động gameshow mới?

HHT - Quân A.P "thả hint" về màn tụ họp của 30 "anh trai" khi concert Anh Trai "Say Hi" D-3 tại Hà Nội chỉ còn 2 tuần nữa khiến cộng đồng mạng háo hức đưa ra các phỏng đoán.

Việc chuẩn bị cho concert Anh Trai "Say Hi" D-3 diễn ra ngày 7/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) bắt đầu nóng lên. Mới đây, Quân A.P đã khiến cộng đồng fan Say Hi thêm náo nức khi đổi ảnh đại diện sang tạo hình cực cháy trong Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay, cùng dòng trạng thái: "Chuẩn bị alo anh em ơi đi tập".

Trong phần bình luận, dàn "anh trai" ùa vào quăng miếng, tung hứng. "Cô giám thị" Đức Phúc hưởng ứng: "Hoàng tử gọi là có mặt ngay thôi". Anh Tú Atus mang tài khoảnclone Lam Anh Tran vào comment, "cà khịa" Quân A.P: "Khiếp đợt này diễn 25 bài. Nhất em rồi nhé. Anh diễn có bài rưỡi rồi thay đồ xem em thôi đấy". Cộng đồng mạng thích thú, cho rằng đây là tín hiệu chuẩn bị cho concert Anh Trai "Say Hi" D-3, rỉ tai nhau: "Rồi mấy ổng tập cho concert rồi", "tới rồi, chuẩn bị cháy thôi nào mọi người".

Đáng chú ý là một bình luận của Quân A.P trong khi tương tác với Phạm Đình Thái Ngân: "Ở nhà chung đợt này anh cẩn thận bọn em anh nha". Nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra từ khóa "nhà chung" và thảo luận sôi nổi về khả năng 30 anh trai "chung nhà" khi ra Hà Nội, nhân tiện khởi động gameshow mới mà VieOn từng hứa hẹn.

Trong phần Highlight tập 13 chương trình Anh Trai "Say Hi", Quân A.P từng nói: "Tiếc cái anh em ở trong Sài Gòn chứ không tổ chức mời anh em lên chơi một hôm" và cho biết sẵn sàng mời cả 30 anh trai cùng ê-kíp lên nhà "ở free" cả tháng. Lời chia sẻ này bất ngờ được "đào lại" sau bài đăng mới nhất của nam ca sĩ, khiến khán giả liên tưởng đến viễn cảnh cả 30 "anh trai" sẽ tụ họp tại villa của Quân A.P tại ngoại thành Hà Nội.

Một khán giả bình luận “có khi nào anh giữ lời hứa bao ở 29 ông còn lại ở villa to đùng của ảnh”, hay “có khi nào concert 3 ở Hà Nội, mấy anh ở villa của hoàng tử không”.

Căn villa của Quân A.P nằm cách Hà Nội khoảng 40 phút lái xe, đây là nơi ở của gia đình nam ca sĩ và cũng là địa điểm kinh doanh du lịch. Với khoảng 15 phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cùng hồ bơi và vườn cây xanh mát, đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức vui chơi, ăn ở cho những đoàn khách lớn.

Trước đó, "anh trai" Vũ Thịnh cũng từng úp mở về việc cả 30 "anh trai" sẽ tham gia concert tại Hà Nội, khiến khán giả kỳ vọng vào một đêm diễn quy tụ đầy đủ dàn sao của chương trình.