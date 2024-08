Quan Kế Huy đảm nhận nhân vật mới trong “Zootopia 2” khiến khán giả hào hứng

HHT - Cặp đôi chàng cáo - nàng thỏ Nick và Judy trở lại trong “Zootopia 2” để giải quyết một vụ án được cho là nguy hiểm và phức tạp nhất trong sự nghiệp của họ. Trong phần này, Quan Kế Huy góp mặt với một vai diễn mới gây tò mò.

Trong sự kiện D23 của Disney, những cảnh quay đầu tiên củaZootopia 2 đã được tiết lộ độc quyền cho những người tham gia. Nhưng sự hào hứng và phấn khích đón chờ phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình ăn khách này đã lan truyền rộng khắp trên các mạng xã hội, với cả những người chưa được xem các cảnh phim độc quyền này.

Một trong những điểm đáng chú ý của Zootopia 2 là sự tham gia của nam diễn viên Quan Kế Huy (Everything Everywhere All At Once, Loki). Vai diễn của Quan Kế Huy trong Zootopia 2 được tiết lộ là Gary - một nhân vật thuộc loài bò sát được miêu tả là “một con rắn đáng sợ, trơn trượt và cực độc”. Đây cũng là lần đầu tiên loài bò sát xuất hiện trong thế giới của Zootopia.

Trong đoạn phim độc quyền, theo như miêu tả lại, khán giả nhìn thấy cặp đôi chính của Zootopia - Cáo Nick và Thỏ Judy tái xuất. Lần này, cặp đôi đến một nơi được gọi là Chợ Đầm Lầy để truy tìm Rắn Gary. Tại đây, cả hai khám phá ra một hệ thống các loài động vật mới, nhìn thấy hà mã xăm mình, hải cẩu ăn tảo biển, sư tử biển làm thợ sửa ống nước… Theo hé lộ, Zootopia 2 sẽ chứng kiến bộ đôi này giải quyết “vụ án nguy hiểm và phức tạp nhất” trong sự nghiệp của họ.

Phần đầu của Zootopia kể câu chuyện xoay quanh Nick Wilde - chàng cáo tinh quái hành nghề lừa đảo và Judy Hopps - cô thỏ cảnh sát nhiệt huyết dũng cảm trong một đô thị sôi động, nơi các loài động vật săn mồi lẫn “con mồi” cùng sinh sống hoà bình. Cặp đôi oan gia này khám phá ra một âm mưu tội phạm đe dọa đến sự bình yên của thành phố, liền quyết định hợp tác để ngăn chặn nó. Sau cùng, Nick quyết định “gác kiếm”, từ bỏ nghề lừa đảo, thi vào học viện cảnh sát và trở thành đồng nghiệp của Judy.

Ra mắt năm 2016, Zootopia là một thành công lớn của Disney. Trong tuần phát hành đầu tiên, Zootopia đã “cá kiếm” được 75 triệu đôla chỉ tính riêng ở thị trường Bắc Mỹ, trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất tại thời điểm đó.

Tổng doanh thu của Zootopia sau đó là 341 triệu đôla tại Bắc Mỹ và gần gấp đôi con số đó trên trường quốc tế. Với doanh thu toàn cầu vượt quá 1 tỷ đôla, Zootopia xếp thứ ba trong danh sách những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử Disney, chỉ sau Frozen và Frozen 2.

Trái ngược với một số thương hiệu hoạt hình khác được cho là đang bị Disney “vắt sữa”, sự trở lại của Zootopia được các fan đón nhận một cách hứng khởi. Các nhân vật cũ được yêu thích trở lại, kết hợp với nhân vật mới thú vị, cùng một cốt truyện hấp dẫn, Zootopia 2 hứa hẹn sẽ là một chiến thắng sắp tới của Nhà Chuột.

Ngày phát hành dự kiến của Zootopia 2 là 26/11/2025.