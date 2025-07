Quang Hùng MasterD hiếm hoi trình diễn "Đã Có Anh", được MUZIK "thắp sáng" tại Huế

HHT - Trong đêm diễn tại Huế mới đây, Quang Hùng MasterD khiến MUZIK đứng ngồi không yên với ngoại hình bừng sáng và những màn trình diễn cực sôi động.

Tối 6/7, chương trình Đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn thu hút hơn 10.000 khán giả tham gia quẩy cùng dàn sao đình đám, các "anh trai", "anh tài".

Ca sĩ Anh Tú mang đến những bản Ballad ngọt ngào, sâu lắng và mashup Đôi Mắt x Chiếc Khăn Gió Ấm đầy cảm xúc. Anh Tú "Voi" còn khiến fan đứng ngồi không yên khi cùng "cô hàng xóm" LyLy thể hiện tiết mục Lời Tỏ Tình Dễ Thương, có những màn tương tác dễ thương.

Chương trình khép lại với màn trình diễn thăng hoa, mãn nhãn của người con xứ Huế - Quang Hùng MasterD. Nam ca sĩ mở đầu bằng phần trình diễn đánh trống và gõ chuông cùng vũ đoàn mặc Việt phục. Ngoại hình "lấp lánh" cuốn hút của Quang Hùng MasterD qua ống kính của fan nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Giọng ca sinh năm 1997 còn mang đến nhiều bản hit như Tình Đầu Quá Chén, Catch Me If You Can, Đã Có Anh, Thủy Triều.

Đêm diễn càng rực rỡ hơn khi hàng nghìn drone đồng loạt thắp sáng bầu trời, xếp hình thành hai dòng chữ "Quang Hùng MasterD" và "MUZIK". Khoảnh khắc này không chỉ gây choáng ngợp cho khán giả mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về hành trình "vinh quy bái tổ" của một người con xứ Huế.

Người hâm mộ xúc động bày tỏ: "Quá tự hào luôn, sau bao ngày cuối cùng cũng được nhìn thấy trên quê nhà", "Sĩ quá ạ, tui thấy hạnh phúc quá, đêm nay anh sẽ hạnh phúc và tự hào về Muzik", "Muzik hôm qua giống như được chồng dẫn về quê tổ chức đám cưới. Ảnh ở cố đô nên dắt vợ ra hẳn Đại nội trao lời ước hẹn"...