Quang Hùng MasterD, HURRYKNG "debut" nhóm mới, fan lo lắng cho BEST 5 và GERDNANG

HHT - Sự xuất hiện của MOPIUS - một nhóm nhạc với các Anh Trai bước ra từ Anh Trai "Say Hi" đang nhận về không ít tranh cãi.

Vừa qua, netizen được dịp xôn xao trước thông tin về nhóm nhạc MOPIUS gồm 4 gương mặt bước ra từ chương trình Anh Trai "Say Hi" là JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG.

Cái tên MOPIUS là cách viết lệch đi của "Möbius Band" - dải Möbius - một khái niệm có trong toán học, đại diện cho "sự hiện đại, không ngừng đổi mới và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong âm nhạc đồng thời đại diện cho những khoảnh khắc, những niềm vui mà nhóm mang lại cho khán giả qua từng sản phẩm âm nhạc hay sân khấu trình diễn” - 4 thành viên lý giải cái tên của nhóm.

Các thành viên của MOPIUS đều là những Anh Trai đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, được yêu thích từ visual đến âm nhạc. Bên cạnh đó, các thành viên như HURRYKNG, Quang Hùng MasterD, Dương Domic còn được biết đến với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Chính vì thế, MOPIUS được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một boyband thành công như các nhóm nhạc V-pop trước đó hay thậm chí là K-pop.

Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của MOPIUS cũng khiến không ít khán giả đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. Nhiều netizen tỏ ra khó hiểu khi trước đó, cũng từ chương trình Anh Trai "Say Hi", đã có một nhóm nhạc là BEST 5 gồm 5 Anh Trai: Quán quân HIEUTHUHAI, Á quân RHYDER, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD và Isaac.

Tuy nhiên, từ Chung kết Anh Trai "Say Hi" cho đến nay, BEST 5 hoàn toàn "im hơi lặng tiếng", gần như không có bất kỳ hoạt động nhóm nào. Cùng lúc đó, MOPIUS lại thình lình debut, càng khiến netizen hoài nghi về "tuổi thọ" lẫn cách thức hoạt động của BEST 5. Một số FC các nghệ sĩ trong BEST 5 như Đức Phúc, RHYDER, Isaac đồng loạt "thả phẫn nộ" khi các hoạt động âm nhạc nhóm của idol đến nay vẫn còn mập mờ, mông lung.

Ngoài ra, khán giả cũng không khỏi thắc mắc về sự có mặt HURRYKNG khi nam rapper được biết đến là thành viên GERDNANG - một trong những tổ đội rap thành lập từ năm 2018 và đang nhận về rất nhiều tình cảm yêu thích từ khán giả. Việc nam rapper tham gia song song ở 2 nhóm nhạc, chưa kể là hoạt động solo, để lại nhiều nghi vấn về định hướng lẫn màu sắc riêng trong tương lai. Bên cạnh đó, việc Quang Hùng MasterD là thành viên của cả BEST 5 và MOPIUS cũng khiến khán giả hoang mang.

Trước những tranh luận từ khán giả, công ty quản lý cũng cho biết, MOPIUS là một dự án "không nằm trong dự định của chương trình Anh Trai "Say Hi". Bên cạnh đó, công ty quản lý cũng khẳng định, các thành viên MOPIUS sẽ tiếp tục sự nghiệp solo riêng bên cạnh việc hoạt động nhóm.