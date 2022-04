Quý Ông Hoàn Mỹ: Dàn trai đẹp xuất sắc nhất đối đầu trận cuối, ai sẽ trở thành Quán quân?

HHT - "The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ" đã công bố 7 gương mặt chính thức bước vào Chung kết. Theo đánh giá của bạn, ai là người xứng đáng giành được vị trí Quán quân?

Trải qua 7 tập phát sóng với loạt thử thách ấn tượng, Quý Ông Hoàn Mỹ đã đi đến chặng cuối để tìm ra quý ông nắm giữ ngôi vị cao nhất. Sau đêm Bán kết, 7 gương mặt được gọi tên vào vòng Chung kết gồm: Nhật Quang, Văn Kiên, Đỗ Phong, Hải Anh, Minh Kha, Quang Thuận và Minh Khắc.

Nhật Quang

Nhật Quang sinh năm 2000, là một hot TikToker được nhiều người mến mộ. Sở hữu gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng chuẩn người mẫu, thí sinh team Hương Giang được đánh giá là một đối thủ "nặng ký" trong Top 7. Bên cạnh đó, nhờ phần thể hiện ngọt ngào tại đêm Bán Kết, Nhật Quang đã lọt Top 3 Best Talent của Quý Ông Hoàn Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng, Nhật Quang còn quá trẻ để thể hiện "tròn vai" so với tiêu chí lựa chọn quý ông giành lấy ngôi vị Quán quân chương trình. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng sự thể hiện của anh còn mờ nhạt và Nhật Quang cần nhiều sự bứt phá cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân trong đêm Chung Kết.

Văn Kiên

Phạm Văn Kiên là một người mẫu Gen Z khiến hội chị em "rụng tim" bởi ngoại hình cao ráo và đường nét gương mặt chuẩn "nam thần". Gu ăn mặc vừa thời thượng, vừa lịch lãm của Văn Kiên cũng nhận về nhiều lời khen từ khán giả. "Gà chiến" team Hương Giang còn được đánh giá là có cách ứng xử tinh tế, cách nói chuyện và lối suy nghĩ điềm đạm, trưởng thành.

Để chinh phục được ngôi vương trước dàn đối thủ "không phải dạng vừa", netizen cho rằng Văn Kiên cần có cách thể hiện ấn tượng hơn. Bởi vì, ở tập 6, trong phần trình diễn võ thuật kết hợp vũ đạo, Ban giám khảo đánh giá anh chưa có sự dứt khoát, mạnh mẽ trong động tác và thần thái.

Đỗ Phong

Từng đoạt giải Best Talent trong đêm Bán kết, Đỗ Phong được kỳ vọng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân. Thần thái "chất lừ", đôi mắt sâu hút hồn và phong cách thời trang "cool ngầu" là điều khán giả đánh giá cao ở thành viên đội Hương Giang. Đỗ Phong cũng sở hữu lượng fan hùng hậu nhờ những màn trình diễn ấn tượng và năng lượng mạnh mẽ anh thể hiện qua các thử thách của chương trình.

Netizen cho rằng Đỗ Phong cần tiếp tục giữ phong độ ở những thử thách cuối. Bên cạnh đó, một chiến thuật khôn ngoan và cách thể hiện khéo léo sẽ là "chìa khóa" để anh đạt được ngôi vị cao nhất của chương trình.

Minh Khắc

Là thí sinh duy nhất của đội Hà Anh xuất hiện ở vòng đấu cuối đến thời điểm hiện tại, Minh Khắc nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Thân hình "đỉnh của chóp" cùng gương mặt góc cạnh là điều khiến hội chị em "mê mẩn" ở chàng trai 9X.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng tranh cãi về sự xuất hiện của "gà chiến" team Hà Anh ở Chung kết. Dù đã nhiều lần xuất hiện ở vòng loại nhưng Minh Khắc vẫn an toàn trở về. Là thành viên liên tục rơi vào vòng nguy hiểm, Minh Khắc cần phải có màn "lột xác" ngoạn mục ở Chung kết mới có thể có chiến thắng thuyết phục khán giả.

Hải Anh

Hải Anh là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất của chương trình. Nhờ sự tự tin trong cách trình diễn và không ngại khẳng định cá tính riêng, thí sinh đội Xuân Lan luôn trở thành "tâm điểm" mỗi lần xuất hiện.

Thế nhưng, sự thể hiện của Hải Anh đôi khi khiến người xem không thoải mái, ví dụ như phần nhảy sexy ở tập 2. Bên cạnh đó, anh cũng từng vướng lùm xùm liên quan đến nội dung nhạy cảm, do đó Hải Anh cần nhiều nỗ lực khi tiêu chí lựa chọn của chương trình là sự thanh lịch, nghiêm túc của một quý ông.

Minh Kha

Minh Kha là một trong những thí sinh có nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" nhất của The Next Gentleman. Anh từng xuất hiện trong MV Keep Me In Love của Hồ Ngọc Hà và lọt vào Top 3 Ngôi Sao Việt Nam. Với gương mặt điển trai cùng lối nói chuyện thông minh, nhẹ nhàng, Minh Kha được kỳ vọng sẽ đạt được thứ hạng cao trong chương trình năm nay.

Ở vòng đấu cam go cuối cùng, năng lượng tự tin cùng sự bứt phá mạnh mẽ là điều cần thiết đối với Minh Kha. Dù được đánh giá là có gương mặt sáng và hội tụ đủ yếu tố cho ngôi vị Quán quân, thế nhưng sự thể hiện của Minh Kha đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Quang Thuận

Sở hữu visual chuẩn nam thần khiến hội chị em phải liên tục xin "in tư", Quang Thuận là một đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến giành ngôi vương. "Gà chiến" team Xuân Lan cũng thể hiện sự nhạy bén khi biết cách gây ấn tượng với ban giám khảo với màn "lộn mèo" ở tập 1 hay phần trình diễn vừa đọc thơ vừa... đá cầu ở đêm Bán kết.

Thế nhưng, netizen cho rằng Quang Thuận cần một chiến lược thông minh hơn ở Chung kết. Cách thể hiện của anh chàng cho đến giờ chỉ dừng lại ở mức "ấn tượng" chứ chưa có sự đột phá hay thực sự chinh phục được trái tim của khán giả.

7 "cực phẩm" lọt vào vòng đấu cuối cùng đều có những điểm mạnh riêng, thế nên việc ai sẽ trở thành Quán quân vẫn là một câu hỏi khó. Bên cạnh đó, đêm Chung kết vẫn còn một nhân tố chưa lộ mặt - Thí sinh được cứu nhớ bình chọn của khán giả.

Cổng bình chọn "Chiếc vé may mắn - Thí sinh được yêu thích nhất" sẽ chính thức đóng vào 24h00 ngày 10/4/2022. Tính tới ngày 7/4/2022, Top 5 thí sinh có số vote cao nhất được xếp theo thứ tự ngẫu nhiên là: Hồ Nhật Quang, Phạm Văn Kiên, Lưu Cao Phát, Nguyễn Hoàng Anh, Elia Marchetti. Người được đông đảo khán giả ủng hộ chắc chắn là một đối thủ đáng gờm trong hành trình đi tới ngôi vị Quán quân Quý Ông Hoàn Mỹ.