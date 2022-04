Quý ông Hoàn mỹ tập 7: Team Hương Giang thắng đậm, Hà Anh bảo toàn duy nhất 1 thí sinh

HHT - Đêm Bán kết The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ với 10 phần thi tài năng đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng. Những gương mặt bước vào đêm Chung kết cũng chính thức được gọi tên.

Trong đêm Bán kết, Top 10 đã có phần mở màn dưới nền nhạc ca khúc Hương do nữ ca sĩ Văn Mai Hương thể hiện. Là thí sinh mở màn cho phần thi tài năng, Minh Kha (đội Xuân Lan) lựa chọn một ca khúc nhạc ngoại: Sway. Bài hát lãng mạn cùng cách thể hiện tinh tế, kết hợp khiêu vũ của học trò Xuân Lan nhận được sự khen ngợi.

Lừng Nguyễn lựa chọn tài năng ca hát kết hợp rap thông qua ca khúc Hồng Nhan. Nét phong trần, lãng tử của học trò Hà Anh phần nào chinh phục được khán giả. Song giám khảo Dương Triệu Vũ, Ngọc Mai hy vọng anh chàng có thể thể hiện ngầu hơn, bất cần hơn ở phần rap cũng như điều chỉnh phát âm chuẩn hơn.

Sở hữu sự nam tính, mạnh mẽ , Quang Sơn mang đến tiết mục nhảy I know you want me. Đặc biệt, học trò Hà Anh đã cắt phăng mái tóc dài, thể hiện tinh thần chiến binh hoàn toàn mới mẽ trên sân khấu. Anh chàng được nhận xét là còn khá gượng dù đã thể hiện hết khả năng của mình.

Tiếp đến, thí sinh Hải Anh lựa chọn thể hiện ca khúc Đâu ai chung tình mãi. Sự chân thật và những giọt nước mắt của thí sinh Hải Anh khi tâm sự về con trai đã ghi điểm trước ban giám khảo. Giám khảo Nguyễn Hưng đặt cược 90% cho Hải Anh trở thành Quý ông Hoàn mỹ.

Khiến HLV Hương Giang hài lòng trong đêm Bán kết là thí sinh Đỗ Xuân Phong. Với việc lựa chọn ca khúc đình đám Money, thành viên đội Hương Giang khiến cả sân khấu trở nên sôi động và đầy năng lượng. Dương Triệu Vũ dành lời khen ngợi cho anh chàng bởi sự chỉn chu, phóng khoáng và vô cùng tự tin.

Thí sinh Quang Thuận (đội Xuân Lan) mang đến một phần thi tài năng "độc lạ": Vừa đá cầu, vừa làm thơ. Màn thể hiện của anh chàng khiến MC Nguyên Khang dành sự ngưỡng mộ rất lớn, thậm chí nam MC còn đề nghị Quang Thuận nên đi thi Vietnam’s Got Talent.

Xuất thân là một tiếp viên hàng không, Phạm Vũ Linh tận dụng lợi thế của bản thân để mang đến tiết mục nhảy: The Airlines Cabin Man. Tuy nhiên, giám khảo Dương Triệu Vũ cho rằng anh chàng nên thoải mái hơn vì sự lo lắng thể hiện rõ trong màn trình diễn.

Nhật Quang (đội Hương Giang) chọn cách diễn thuyết về câu chuyện tình của chính bản thân mình. Trên sân khấu, anh chàng cũng chính thức giới thiệu đến khán giả bạn gái, cũng như dành lời xin lỗi chân thành vì lỗi lầm mà bản thân khiến người phụ nữ của mình bật khóc.

Tái hiện lại khung cảnh thơ mộng trong bộ phim La La Land, Minh Khắc (đội Hà Anh) chọn thể hiện ca khúc Fly me to the moon. Bộ đôi giám khảo Ngọc Mai – Nguyễn Hưng đều hài lòng với màn trình diễn, tuy nhiên cả hai đều muốn Minh Khắc phải bay bổng hơn nữa trong cách hát.

Thêm một tiết mục vô cùng đặc biệt đến từ học trò Hương Giang khi kết hợp võ thuật cùng vũ đạo. Trên nền nhạc ca khúc Nam quốc sơn hà, Phạm Văn Kiên thể hiện sự hùng tráng. Tuy nhiên, sự chưa dứt khoát, thiếu lực vẫn là lỗi nhỏ lọt vào tầm mắt của giám khảo Dược sĩ Tiến, Huy Minh.

Kết quả, 7 thí sinh bước vào Chung kết Quý ông Hoàn mỹ gồm: Nhật Quang, Văn Kiên, Đỗ Phong (team Hương Giang), Hải Anh, Minh Kha, Quang Thuận (team Xuân Lan) và Minh Khắc (team Hà Anh). Đêm chung kết The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 20h00 tối thứ 6 ngày 22/4.