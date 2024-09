Quỳnh Anh Shyn ấn tượng tại Milan Fashion Week, lọt top mặc đẹp cùng bạn trai

HHT - Quỳnh Anh Shyn sánh đôi cùng bạn trai là stylist Nam Phùng tái xuất Milan Fashion Week 2024. Diện mạo thời thượng của bộ đôi được truyền thông quốc tế chú ý.

Quỳnh Anh Shyn khởi động hành trình Milan Fashion Week với show diễn của nhà mốt Fendi. Cô gây ấn tượng với kiểu tóc bob nhuộm tông nâu vàng. Fashionista 9X toát lên tinh thần nữ quyền mạnh mẽ trong set trang phục chât liệu denim đến từ BST Fendi Fall 2024 Ready-to-Wear.

Quỳnh Anh Shyn tiếp tục có màn biến hóa ấn tượng tại show diễn giới thiệu BST Xuân Hè 2025 của thương hiệu Marni sau đó chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. Fashionista sở hữu 2,8 triệu người theo dõi nổi bật giữa đường phố nước Ý với kiểu tóc nhuộm màu lạ mắt. Cô diện áo len dáng dài, tạo điểm nhấn nhờ chi tiết cắt xẻ ở vai, phần găng tay nối liền tay áo và đôi dép màu xanh dương.

Quỳnh Anh Shyn sánh đôi cùng stylist Nam Phùng. Bộ đôi có khoảnh khắc thời trang ấn tượng giữa đường phố Milan (Ý), "lọt mắt xanh" của các tạp chí thời trang Pause Online và L'Officiel Italia.

Diện mạo thời thượng của Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn được tạp chí VOGUE "bắt trọn", đăng tải trong bài viết The Best Street Style From Milan Fashion Week (Phong cách thời trang đường phố đẹp nhất).

Trong ngày thứ hai, bộ đôi Nam Phùng - Quỳnh Anh Shyn "tái xuất" tại show diễn của nhà mốt Onitsuka Tiger sau 2 năm. Quỳnh Anh Shyn khoe sắc vóc săn chắc trong bộ cánh tông màu đen, nâu vàng.

Cô diện mẫu chân váy sequin, áo crop-top đen kết hợp cùng áo khoác blazer oversized tông nâu. Quỳnh Anh Shyn hoàn thiện tạo hình với các tép tóc hair-wrap và layout trang điểm nhấn vào phần màu mắt nổi bật.

Stylist Nam Phùng mix & match ăn ý với bạn gái. Anh diện áo gi-lê len tông xuyệt tông với màu phấn mắt của Quỳnh Anh Shyn, quần suông cùng set trang phục với áo khoác blazer của bạn đồng hành.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về ý tưởng trang phục, Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn mong muốn "đem lại tinh thần phóng khoáng, tươi trẻ thông qua cách "chơi" màu, nhất là khi cả hai vốn đã gắn liền với phong cách khá màu sắc".

"Đối với chúng mình, mục tiêu lớn nhất khi tham gia bất kì mùa Fashion Week nào, chính là làm sao "cân" được những trang phục mà thương hiệu đã tin tưởng gửi gắm và thể hiện được đúng tinh thần, câu chuyện mà mỗi nhà mốt muốn truyền tải.” - Quỳnh Anh Shyn chia sẻ.