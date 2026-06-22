Quỳnh Anh Shyn nhận lời cầu hôn của Nam Phùng, tiết lộ gặp một sự cố bất ngờ

HHTO - "Em xinh" Quỳnh Anh Shyn chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai 7 năm - stylist Nam Phùng cầu hôn, nhận được nhiều lời chúc mừng từ dàn sao Việt như SOOBIN, Tóc Tiên, MIN, các "Em xinh" Yeolan, Mỹ Mỹ, Saabirose,...

Trưa 22/6, trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc chia sẻ bộ ảnh đặc biệt được chụp cách đây 10 ngày tại Kyrgyzstan - khoảnh khắc cô nhận lời cầu hôn của bạn trai Nam Phùng. Nữ fashionista sinh năm 1996 "báo tin vui": "Điều cần đến rồi sẽ đến, 12.06.26 hihi", kèm biểu tượng chiếc nhẫn.

Quỳnh Anh Shyn "say yes" với lời cầu hôn của Nam Phùng.

Trong bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng bên cạnh dòng sông, Quỳnh Anh Shyn được bạn trai trao một chiếc nhẫn có thiết kế độc đáo và trao nhau những cái ôm, hôn tình cảm.

Người đẹp gốc Hà Nội cười tít mắt trong ngày đặc biệt.

Dẫu vậy, bên cạnh những khung hình tràn ngập nụ cười, netizen lại nhanh chóng phát hiện một dấu hiệu cho thấy Quỳnh Anh Shyn bị "đánh úp": Bộ móng tay đã bị tróc sơn. Chia sẻ cùng fan ở broadcast cá nhân, chủ nhân ca khúc Girl Phố bất lực: "Làm móng làm miếc làm gì để đến ngày cần thì gãy móng".

Dù gặp sự cố nhỏ về mặt hình ảnh nhưng đây lại là kỷ niệm khó quên dành cho ngày vui của Quỳnh Anh Shyn. Ở phần bình luận của bài đăng, đông đảo dàn sao Việt như SOOBIN, Tóc Tiên, Lâm Bảo Ngọc, Kiều Anh, MIN, WEAN, NICKY đã rộn ràng, vừa bày tỏ sự bất ngờ vừa dành những lời chúc phúc đến cặp đôi. "Em xinh" Juky San còn háo hức hối đàn chị "lên nhạc đám cưới liền", sẵn sàng quẩy tới bến.

Dàn sao Việt gửi lời chúc mừng đến đến Quỳnh Anh Shyn và bạn trai.

Những ngày qua, Quỳnh Anh Shyn và bạn trai - stylist Nam Phùng (tên thật Phùng Bá Tuấn Nam) đã có chuyến du lịch đến Cộng hòa Kyrgyzstan, thường xuyên chia sẻ những cuộc vi vu khám phá vùng đất này. Đặc biệt, cột mốc 12/6 được nhân đôi ý nghĩa khi ngày Quỳnh Anh Shyn nhận lời cầu hôn cũng chính là ngày Nam Phùng đón sinh nhật tuổi 32.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phụng check-in phong cảnh núi non ở Kyrgyzstan.

Cặp đôi nổi tiếng trong làng thời trang Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng từng giấu kín chuyện tình cảm và bất ngờ công khai đối phương vào dịp Valentine 2022 - xác nhận đã đồng hành cùng nhau được 3 năm. Từ đó đến nay, trong suốt khoảng 7 năm qua, mối tình bình yên, bền chặt cả hai khiến fan ngưỡng mộ. Không chỉ viên mãn, hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân, cặp "trai tài - gái giỏi" còn sánh đôi tại các sự kiện thời trang trong và ngoài nước, đưa sự nghiệp ngày càng thăng tiến.