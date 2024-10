Ra mắt toàn tuyệt tác nhưng DreamWorks chưa có phim "tỷ đô" vì sai lầm này?

HHT - Sau 26 năm với 49 dự án điện ảnh, hãng DreamWorks vẫn chưa có bất cứ phim nào đạt doanh thu tỷ đô dù chất lượng không kém cạnh Disney hay Illumination.

Hãng DreamWorks bắt đầu làm phim từ năm 1994 và cho đến nay đã ra mắt 49 dự án hoạt hình lớn nhỏ khác nhau. Trong suốt 3 thập kỷ "càn quét" màn ảnh thế giới, DreamWorks lại chưa từng có phim nào chạm tay được đến mốc doanh thu tỷ đô, khác với những kỷ lục mà đối thủ Disney làm được. Bộ phim có doanh thu cao nhất của hãng tính đến nay là Shrek 2 với 928,7 triệu USD toàn cầu, nhưng đó đã là câu chuyện của... 20 năm trước.

Xét về doanh số, DreamWorks vẫn chưa thể sánh ngang với hoạt hình Disney hay Pixar nói riêng, khi "ông lớn" này thường xuyên có phim "tỷ đô" qua từng năm, chẳng hạn như Inside Out 2 với 1,69 tỷ USD và là phim đang giữ hạng 1 doanh thu toàn cầu năm 2024.

Mặt khác, DreamWorks vẫn có bộ sưu tập phim khá thành công khi hãng sở hữu 2 thương hiệu phim hoạt hình thuộc hàng ăn khách nhất mọi thời đại, gồm Shrek đứng hạng 2 với tổng doanh thu các phần phim hơn 4 tỷ USD và Kung Fu Panda với tổng doanh thu các phần phim khoảng 2,36 tỷ USD.

Do đóm DreamWorks vẫn có nhiều cơ hội trong tương lai để có 1 hoặc nhiều phim đạt doanh thu tỷ đô, ngoại trừ một phương án phát hành đang vấp phải nhiều tranh luận của hãng gần đây.

Phát hành phim online sớm - sai lầm của DreamWorks?

Trong những năm gần đây, phim của DreamWorks nhận được đánh giá cao, công nhận chất lượng từ giới phê bình lẫn khán giả. Tuy nhiên doanh thu của các dự án này lại chưa thật sự tương xứng với những lời khen ngợi, giải thưởng mà chúng nhận được. Kể từ năm 2019 đến nay, DreamWorks vẫn mạnh mẽ giữ chuỗi điểm A trên CinemaScore với các tác phẩm của mình, từ How to Train Your Dragon 3 đến hiện tại là The Wild Robot.

Thế nhưng các phim vẫn chỉ có doanh thu khá, chứ chưa thật sự bùng nổ. Cái tên được kỳ vọng nhất là Kung Fu Panda 4 cũng chỉ dừng chân với hơn 549 triệu USD, cũng là con số thấp thứ 2 của loạt phim này. Ngoài ra, các phim như The Bad Guys, The Boss Baby: Family Business... đều có doanh thu không cao, thậm chí có trường hợp lỗ vốn là Ruby Gillman.

Gần đây, The Wild Robot chính thức phát hành bản trực tuyến vào ngày 15/10, tức chưa đầy 1 tháng kể từ khi phim ra rạp toàn cầu. Điều này khiến khán giả vô cùng khó hiểu, lo ngại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của phim ngoài rạp. Trước đó, Puss in Boots: The Last Wish đã có cách "đối xử" tương tự khi ra mắt bản trực tuyến vô cùng sớm.

Một số người cho rằng đây là nước đi quá mạo hiểm nhưng chắc chắn mang nhiều tâm tư của DreamWorks. Dù không thể có phim tỷ đô nhưng với 2 phim gần đây nhất, DreamWorks đều có thể hòa vốn và mang về khoản lời nhất định, và việc phát hành online giúp phim có thêm độ nhận diện và khoản doanh thu bổ sung từ dịch vụ streaming.

Ngoài ra, hãng vẫn luôn hướng đến việc tranh giải nhiều hơn là "kèn cựa" doanh số với các đối thủ khác, và The Wild Robot đang được dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhất cho các giải Oscar, Quả Cầu Vàng... sắp tới.