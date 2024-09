Rap Việt mùa 4 tung luật chơi mới: Ngay cả HLV cũng có khả năng bị "tắt mic"

HHT - Rap Việt mùa 4 vừa công bố luật chơi mới ở Vòng Chinh Phục. Việc tranh giành thí sinh giữa các HLV hứa hẹn có thêm nhiều "drama" để khán giả phải "nói chuyện nhiều".

Luật chơi mới Vòng Chinh Phục bao gồm Khóa Vàng và Lựa Chọn Đầu Tiên - First Choice. Tại Vòng Chinh Phục, các HLV sẽ quyết định chọn thí sinh về đội của mình bằng cách đạp chọn. Nếu thí sinh có từ 2 sự lựa chọn trở lên, quyền quyết định thí sinh về đội của ai sẽ thuộc về 3 vị Giám khảo.

Quan trọng hơn hết, mỗi HLV sẽ có trong tay 1 chiếc Nón Vàng, các HLV có thể sử dụng Nón Vàng của mình để giành thí sinh về đội và xoá bỏ quyết định của 3 Giám khảo. Tuy nhiên, tại Rap Việt 2024, trận chiến tranh giành thí sinh dường như càng trở nên căng thẳng hơn khi các HLV có trong tay 1 quyền Khóa Vàng. Và quyền sử dụng Khóa Vàng chỉ dành cho HLV đạp chọn.

HLV gạt cần nhanh nhất mới được sử dụng Khóa Vàng và họ có quyền đeo khóa vàng cho 1 HLV mà họ cho rằng đó là "mối nguy hiểm" trong việc tranh giành thí sinh yêu thích. HLV bị đeo Khóa Vàng sẽ không được giành thí sinh cũng như không được tranh luận và không được sử dụng Nón Vàng.

Bên cạnh Khóa Vàng, mỗi HLV sẽ có 1 quyền Lựa chọn đầu tiên - First Choice. Cả 4 HLV đều được xem bài thi vòng casting và sử dụng First Choice để chọn 1 thí sinh về đội trước khi diễn ra Vòng Chinh Phục. Các HLV sẽ không được biết First Choice của nhau và thí sinh cũng không được biết mình là First Choice.

Đặc biệt, Nón Vàng lẫn Khóa Vàng đều sẽ bị vô hiệu hóa với thí sinh First Choice. Như vậy, cuộc chiến tranh giành thí sinh tài năng về đội trở nên gây cấn và kịch tính hơn với 2 “vũ khí” mới từ Rap Việt 2024.