Rating phim Hàn tuần 3 tháng 6: Good Boy đi ngang, phim của Park Bo Young tăng nhẹ

HHT - Cuộc chiến rating tuần này không quá căng thẳng. "Good Boy" (Kiện Tướng) và "Our Unwritten Seoul" (Một Seoul Chưa Biết Đến) vẫn là hai cái tên chiếm trọn spotlight màn ảnh cuối tuần.

Good Boy (JTBC) tập 7 và 8, Min Joo Young bị Yoon Dong Joo (Park Bo Gum) và Ji Han Na (Kim So Hyun) lần lượt "tác động vật lí" đến mặt mũi bầm dập. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đủ bằng chứng để bắt hắn. "Ma Quỷ" Kim Yeon Ha bị bắt còn thừa cơ hội hôn trộm Dong Joo một cái. Rating hai tập mới nhất đều đạt 6.4% trung bình toàn quốc, nhỉnh hơn 0.2% so với tập 6.

Tỉ suất lượt xem của Một Seoul Chưa Biết Đến (tvN) cũng không tăng nhiều. Tập 9 đạt 7.1% và tập 10 đạt 7.7% trung bình toàn quốc. Cuối tuần vừa qua, khán giả chứng kiến diễn biến dồn dập khi bí mật đáng thương của bà Kim Ro Sa được hé lộ. Ho Su và Mi Ji phối hợp, giúp bà thoát khỏi áp lực dư luận và cả vụ kiện của tòa án liên quan đến cáo buộc cướp đoạt thân phận bạn thân.

Tuần tới, Một Seoul Chưa Biết Đến sẽ phát sóng 2 tập cuối. Khán giả ngóng chờ liệu Ho Su có lấy lại thính lực hay không, Mi Ji - Mi Rae có tìm ra được tương lai rạng rỡ của mình? Fan kỳ vọng rating tập 12 sẽ vượt 10%. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng hiện tại, khá khó để tác phẩm này chạm được cột mốc trên.

Our Movie (SBS) tập 3 đạt rating 4.0%, tập 4 còn 3.4%. Đối chiếu với tuần đầu phát sóng, số liệu vẫn ổn định. Diễn xuất của Nam Goong Min và Jeon Yeo Been là yếu tố giữ chân khán giả. Với một bộ melodrama không có nhiều cao trào lại u buồn như Our Movie, những con số này không tệ.

Oh My Ghost Clients có tỉ suất lượt xem trung bình toàn quốc tập 7 là 5.6%, trong khi tập 8 giảm mạnh, còn 3.7%. Tuần này, phim cũng bước vào tuần chiếu cuối cùng.