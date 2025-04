Resident Playbook: Jung Joon Won tăng hơn 100K follower nhờ vai Koo Do Won

HHT - Từng gây tranh cãi khi nhận vai Koo Do Won trong "Resident Playbook", Jung Joon Won chinh phục khán giả ngay sau 4 tập lên sóng đầu tiên. Sao nam 37 tuổi hút 100K người theo dõi mới trên Instagram, gây bất ngờ với tính cách "tẻn tẻn" ngoài đời thực.

Jung Joon Won thủ vai Koo Do Won trong phim y khoa Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú). Nhân vật nam chính Do Won là bác sĩ nội trú năm thứ tư tại khoa Sản - Phụ khoa của Trung tâm y tế Yulje - Jongro. Do Won đảm nhận vai trò phụ trách hướng dẫn nhóm bác sĩ nội trú, có tình cảm với nữ chính Oh Yi Young (Go Youn Jung).

Jung Joon Won không phải cái tên quen mặt, nổi tiếng trong cộng đồng mê phim Hàn, cũng không sở hữu nhan sắc "choáng ngợp" như dàn nam thần K-Biz. Vì thế, nam diễn viên sinh năm 1988 từng vấp phải một số ý kiến trái chiều khi nhận vai chính, có tuyến tình cảm với "nàng thơ" Go Youn Jung trong Resident Playbook.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tập phát sóng, Jung Joon Won thành công chinh phục trái tim khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Hình tượng tiền bối tâm lý, có phong thái trưởng thành, từng trải của của bác sĩ Do Won không chỉ "đốn tim" nữ chính Yi Young mà còn khiến người xem xao xuyến.

Jung Joon Won hút hơn 100K lượt người theo dõi mới trên Instagram sau khoảng 2 tuần phát sóng. Trước khi phim lên sóng, tài khoản của nam diễn viên chỉ có vỏn vẹn hơn 8 nghìn followers.

Khán giả thích thú với những khoảnh khắc đời thường của nam chính Resident Playbook. Sao nam 37 tuổi chuộng lối ăn mặc trẻ trung, năng động hợp thị hiếu giới trẻ Hàn Quốc. Thời trang dạo phố của Jung Joon Won phần lớn là các thiết kế mang tính ứng dụng, có màu sắc trung tính.

Fan couple nhận ra điểm chung thú vị giữa nữ chính 520 (biệt danh Do Won gọi Yi Young) và nam chính Do Won. Cả hai diễn viên đều có phong cách chụp ảnh thường ngày mang đậm chất liệu bạn trai/ bạn gái (girlfriend/ boyfriend material).

Jung Joon Won "đốn tim" fangirl qua những tấm hình chụp vội, có phần tùy ý, ghi lại những khoảnh khắc đời thường như được chụp từ góc nhìn của người thương trong các buổi hẹn hò.

Những khoảnh khắc hài hước "tẻn tẻn" trên trang cá nhân của bộ đôi Resident Playbook khiến khán giả thích thú vì mức độ tương hợp trong tính cách ngoài đời thực.