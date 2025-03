Rét nàng Bân khiến nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh, còn bao nhiêu độ?

HHT - Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân "phiên bản all stars" có sự góp mặt của gia đình Long Hạt Nhài, Lê Dương Bảo Lâm, Khắc Việt, Ba Duy (Chuyện nhà Đậu) và Chim Sẻ Đi Nắng.

HHT - Vào ngày 27/3, nắng nóng không chỉ xuất hiện ở miền Bắc mà còn mở rộng tới cả miền Trung. Một số tỉnh thành ở miền Trung sẽ có nhiệt độ tăng sốc, trong đó ở Hà Tĩnh và Quảng Trị được dự báo có những địa điểm sẽ ghi nhận mức nhiệt độ 40 - 41 độ C, là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời.

HHT - Chiều 28/3, trời còn rất nóng ở đa số các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn ở mức 35 - 36 độ C; nhưng đến rạng sáng ngày 29/3, khi gió mùa tràn về, nhiệt độ Hà Nội dự báo chỉ ở mức 15 độ C.

HHT - Trong ngày nóng đỉnh điểm của đợt này (khả năng là 27/3), nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội lên đến 37, 38 độ C - là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, tức là mức nắng nóng gay gắt.

HHT - SONE Việt vỡ òa cảm xúc, như sống lại những ngày tháng thanh xuân khi nghe Tiffany Young trình diễn bản hit "Into The New World" tại sân khấu fancon ở TP.HCM.