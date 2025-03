Từ ngày 27/3, một số tỉnh thành ở miền Trung sẽ có nhiệt độ tăng sốc

HHT - Chiều 28/3, trời còn rất nóng ở đa số các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn ở mức 35 - 36 độ C; nhưng đến rạng sáng ngày 29/3, khi gió mùa tràn về, nhiệt độ Hà Nội dự báo chỉ ở mức 15 độ C.

HHT - Trong ngày nóng đỉnh điểm của đợt này (khả năng là 27/3), nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội lên đến 37, 38 độ C - là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, tức là mức nắng nóng gay gắt.

HHT - SONE Việt vỡ òa cảm xúc, như sống lại những ngày tháng thanh xuân khi nghe Tiffany Young trình diễn bản hit "Into The New World" tại sân khấu fancon ở TP.HCM.