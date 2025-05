Review "Lật Mặt 8": Điểm sáng nào nằm sau loạt tranh cãi về kịch bản?

HHT - Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé. Bên cạnh loạt tranh cãi về câu chuyện, điểm sáng nào trong tác phẩm mới khiến khán giả thực sự muốn ra rạp?

Tính đến hiện tại, doanh thu của Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đã vượt mốc 115 tỷ đồng và giữ vững vị trí số một phòng vé. Tuy nhiên, phần Lật Mặt mới nhất của Lý Hải vướng vào vô số tranh cãi xoay quanh tính logic của cốt truyện.

Khán giả khẳng định, Lật Mặt 8 có kịch bản quá đỗi thân quen, đồng thời tồn đọng nhiều "sạn" trong cách xử lý tình huống, bối cảnh thực tế của các nhân vật. Mặc dù vậy, tác phẩm này vẫn có nhiều điểm sáng.

Câu chuyện gia đình đủ sức "chạm"

Sở hữu chất liệu thân quen - gia đình ba thế hệ, Lật Mặt 8 vẫn làm tốt trong việc cài cắm thông điệp về tình thân. Bộ phim có phần mở đầu dễ dàng tạo được sự đồng cảm với khán giả. Hình ảnh quen thuộc như một người bà thương cháu, một người mẹ hy sinh, một người cha "trong nóng ngoài lạnh" là điểm cộng về mặt tâm lý, giúp đa số người xem bắt gặp hoàn cảnh của chính mình trên màn ảnh rộng.

Khai thác mâu thuẫn cha con của ông Phước (Long Đẹp Trai thủ vai) và con trai Tâm (Đoàn Thế Vinh thủ vai), Lật Mặt 8 tiếp tục giữ lại mô-típ của Lật Mặt 7 - tạo ra cú "lật" trên phương diện nội tâm.

Ông Phước nhiều năm "sương gió" nơi đất khách nên chịu cảnh xa con, cư xử cộc cằn và không thấu hiểu tâm lý giới trẻ. Người ba này, tương tự với ông Ba Sang trong Bố Già (đạo diễn Trấn Thành), không giỏi chia sẻ, không biết cách thổ lộ cảm xúc. Tất cả ngôn ngữ yêu thương của nhân vật thuộc về hành động và sự hy sinh thầm lặng. Diễn viên Long Đẹp Trai lột tả tốt nhân vật này, khiến không ít khán giả trẻ rơi nước mắt trong đoạn cao trào của phim.

Lát cắt về bà Hiền (NSƯT Tuyết Thu thủ vai) cũng đặc biệt gây xúc động. Vì dư chấn chiến tranh, bà không thể theo đuổi việc học, dẫn đến tâm lý tự ti trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Ở một phân đoạn tranh cãi, mảnh ghép về người mẹ của Tâm được lồng ghép tinh tế, tạo được khoảng lặng suy tư cho khán giả.

Trong khi đó, bà ngoại "xì tin" của Tâm (NSƯT Kim Phương thủ vai) lại giúp mạch phim "dễ thở" hơn. Bất chấp khoảng cách thế hệ, bà vẫn thấu hiểu cho ước mơ và nỗ lực không ngừng nghỉ của các cháu mình. Bà sẵn sàng bao che, bênh vực, thậm chí còn dày công cùng nhóm bạn Tâm chuẩn bị trang phục cho đêm diễn quan trọng.

Như vậy, công thức "gia đình" dẫu quen thuộc nhưng vẫn luôn hiệu quả trên màn ảnh Việt. Ra mắt ngay đúng vào dịp đại lễ 30/4/2025, Lật Mặt 8 tận dụng tốt chất liệu tình thân, giúp cho bộ phim trở thành lựa chọn vừa đủ để người trẻ cùng "hâm nóng" tình cảm và kéo gần khoảng cách hơn với ông bà, bố mẹ, anh chị em.

Tận dụng tốt yếu tố "trendy"

"Thần tượng" là một trong những từ khóa hot nhất trong 2 năm trở lại đây. Từ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai "Say Hi", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai,... đến Tân Binh Toàn Năng, Em Xinh "Say Hi", các show thực tế về nhóm nhạc đang nhận về sự quan tâm đông đảo từ khán giả quốc nội.

Đánh đúng xu hướng này, đạo diễn Lý Hải khai thác hành trình đi thi Hi Idols! của nhóm bạn Tâm, với ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu. Ánh đèn lấp lánh, trang phục nổi bật, âm nhạc sôi động, tiếng hò reo vang vọng của khán giả là một viễn cảnh "hào quang rực rỡ" mà bất kỳ ai cũng từng khao khát khi còn nhỏ.

Việc theo đuổi ước mơ trở thành người nổi tiếng không phải đề tài mới, song lại luôn đủ hấp dẫn và thú vị, nhất là khi diễn viên cũng đồng thời là các KOLs đình đám trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của Lê Tuấn Khang, vốn xây dựng hình ảnh chất phác, thật thà, tạo được hiệu ứng tốt trên màn ảnh lẫn khía cạnh truyền thông. Cặp đôi Tín Nguyễn - Đoàn Thế Vinh cũng thu hút được lượng lớn khán giả trẻ bởi vào vai đúng sở trường vũ đạo của mình.

Lý Hải còn khéo léo "rẽ hướng" thêm nhánh truyện về tình yêu "gà bông", tình anh em, tình bạn và cả tinh thần tương trợ giữa người với người trong xã hội. Tổng hòa, Lật Mặt 8 là một bức tranh đa dạng màu sắc, nơi khán giả ở nhiều độ tuổi, giới tính và trải nghiệm nghiệm sống khác nhau, luôn có thể đồng cảm với những tình tiết được cài cắm trong phim.

Đạo diễn Lý Hải cần "lật" thêm ở "mặt" nào?

Lật Mặt 8 là một bước "chững" về kịch bản. Trên đường đua sôi động của điện ảnh Việt 2025, khán giả cần nhiều hơn những công thức quen thuộc. Trong giai đoạn trước, phim điện ảnh đề tài tình cảm như Nắng, Tiệc Trăng Máu, Em Chưa 18,... dễ dàng "một phát ăn ngay" cả mảng doanh thu lẫn sự công nhận. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, khi thị trường dần bị bão hòa về chủ đề và câu chuyện, đạo diễn Lý Hải cần có sự đào sâu hơn.

Đằng sau lớp vỏ gia đình, người xem mong muốn được thấy nhiều lớp lang tâm lý - xã hội phức tạp, với những chuyển biến không ai ngờ đến. Trong trường hợp nhân vật chỉ cần vượt qua một vài trở ngại, chỉ tập trung vào đúng một mục tiêu, việc khiến khán giả nhàm chán, thậm chí ức chế là điều dễ hiểu.

Đồng thời, tính "điện ảnh" của Lật Mặt 8 cũng chưa thuyết phục. Màu phim ở nhiều đoạn còn tối, tính logic về khoảng cách địa lý và cách xử lý tình huống khi phải quay lại đoạn đường Bình Thuận - Hồ Chí Minh gây tranh cãi lớn. Những đại cảnh của phim, như cảnh khán giả tham gia Hi Idols! hay cảnh chiến tranh dẫu hoành tráng, lại chưa đủ tính chân thực. Lý Hải vẫn sa vào lối lạm dụng hiệu ứng slow-motion và flashback (hồi tưởng) quá nhiều, khiến cảm xúc khán giả càng về sau càng dễ bị "chai".

Nhìn chung, Lật Mặt 8 là một sản phẩm thị trường vừa vặn. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn cần thêm một vài gạch đầu dòng nữa, mới có thể trở thành phim điện ảnh đáng nhớ tiếp theo ở "câu lạc bộ trăm tỷ", nhất là khi chuyện doanh thu đã giảm sức nóng đáng kể trong việc giữ chân, giữ tình cảm và sự trung thành của khán giả.