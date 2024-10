RHYDER ra mắt mini show đầu tay hậu đăng quang Á quân Anh Trai "Say Hi"

HHT - RHYDER chuẩn bị ra mắt mini show đầu tay vào ngày 30/11/2024, hứa hẹn mang đến sân khấu âm nhạc bùng nổ cho người hâm mộ.

RHYDER vừa khiến fan hâm mộ háo hức chờ đợi khi công bố mini showđầu tay mang tên Dự Án Bí Mật. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 30/11/2024. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong hành trình sự nghiệp của RHYDER mà còn khiến các fan của nam ca sĩ háo hức sau thời gian chờ đợi.

Không giống như nhiều nghệ sĩ khác thích chọn fan meeting để giao lưu với khán giả, RHYDER lại chơi lớn bằng cách "tậu" hẳn một mini show - nơi mà âm nhạc trở thành cầu nối đậm chất riêng giữa anh và người hâm mộ. Mini show này dự sẽ là sân chơi âm nhạc, nơi RHYDER thể hiện những ca khúc tâm huyết nhất, tạo nên không gian ngập tràn cảm xúc cho The Flash (tên FC Rhyder).

RHYDER không chỉ là Quán quân của Giọng Hát Việt Nhí, mà còn thể hiện tài năng của mình tại Rap Việt mùa 3 sau nhiều năm ở ẩn. Năm 2024, nam ca sĩ có màn “chào sân” ấn tượng tại Anh Trai “Say Hi”. Mang đến hình ảnh nghệ sĩ Gen Z, RHYDER đã "oanh tạc" các bảng xếp hạng với loạt hit lọt Top Trending trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Sau khi trở thành Á quân Anh Trai "Say Hi", Dự Án Bí Mật tiếp tục khẳng định sự all-in của RHYDER vào thế mạnh lớn nhất - âm nhạc. Nhiều khán giả hy vọng sẽ tiếp tục được "luỵ show" Anh Trai "Say Hi" khi tham gia mini show của RHYDER, đồng thời thưởng thức những ca khúc mới từ giọng ca Gen Z.

Ngoài ra, người hâm mộ của RHYDER cũng đề xuất có thêm những vật dụng như khăn, vòng tay để tiện hơn khi đi "quẩy" cùng nhau.