Anh Trai Say Hi: “Đàn anh” ISAAC, Song Luân có chiến thuật tỏa sáng đúng đắn

HHT - ISAAC và Song Luân là hai “đàn anh” hưởng lợi lớn nhờ show sống còn Anh Trai "Say Hi". Chiến thuật thi đấu đúng đắn cả về phần "khoe tài" lẫn sự đổi mới trong hình tượng là mấu chốt giúp hai “Anh Trai” U40 được lòng khán giả.

Song Luân

Song Luân là tên tuổi quen mặt trong làng giải trí Việt. Trong hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Song Luân thử sức ở nhiều vai trò từ ca sĩ tới diễn viên. Dù hội tụ đầy đủ các yếu tố từ ngoại hình nam tính cho tới giọng hát trầm ấm, sự nghiệp của Song Luân bị nhận xét là lận đận, thiếu dấu ấn.

Ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 2010, Song Luân phát hành Tạm Chia Tay, Nếu Em Không Về đều không tạo được tiếng vang. Sau đó, sao nam sinh năm 1991 hai lần thử sức tại The Voice, gây tiếc nuối khi không vượt qua vòng giấu mặt. Nam ca sĩ đầu quân về công ty giải trí của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng từ năm 2016. Dù sở hữu bản hit Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu (30 triệu view YouTube), Song Luân vẫn là tên tuổi mờ nhạt của làng nhạc Việt thời điểm đó.

Song Luân lấn sân diễn xuất, liên tục góp mặt trong các dự án lớn. Ở mảng điện ảnh, anh tham gia Mẹ Chồng, Hoán Đổi, Lật Mặt 3, Quý Cô Thừa Kế, Nhà bà Nữ. Mảng truyền hình, Song Luân đảm nhận vai chính trong Hậu Duệ Mặt Trời, Cây Táo Nở Hoa, Yêu Trước Ngày Cưới. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của Song Luân, khán giả Việt công nhận sự tiến bộ của nam thần V-biz qua từng dự án.

Tại thời điểm sự nghiệp phim ảnh "lên hương", Song Luân ghi danh Anh Trai "Say Hi", trở lại với đam mê ca hát. Kết thúc hành trình tại gameshow sống còn, khán giả nhận định đây là bước đi đúng đắn của nam nghệ sĩ.

Tại Anh Trai "Say Hi", Song Luân ghi điểm với hình tượng "đàn anh" ấm áp. Cụ Sinh (tên thật của Song Luân là Nguyễn Trường Sinh - PV) "mềm hóa" thành công rapper Tage gai góc ở các tập đầu và rồi tạo ra màn hội ngộ xúc động giữa hai cụ cháu ở sân khấu solo chung kết. Đảm nhận vai trò trưởng nhóm, Song Luân được khen ngợi nhờ tư duy văn minh, tạo cơ hội cho dàn "em trai" Gen Z tỏa sáng.

Lăn lộn nhiều năm trong showbiz, mặt giải trí của Song Luân được đánh giá cao. Giọng ca 9X tương tác "cực căng, cực phũ" với team "đàn anh" như Anh Tú Atus, ISAAC, Gin Tuấn Kiệt nhưng cũng rất quan tâm hội "đàn em" Tage, Captain. Trò đùa nhạt "tặng anh em con chim" của "cụ Sinh" viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội tới tận sau khi show kết thúc.

Trên sân khấu, Song Luân "tỏa sáng" nhờ bộ kỹ năng hoàn chỉnh từ ca hát, vũ đạo cho tới trình diễn. Ngoại hình trẻ trung, vạm vỡ giúp sao nam "hợp rơ" khi cùng team với những tên tuổi Gen Z như HIEUTHUHAI, JSol hay Dương Domic. Dù không ghi tên mình vào danh sách debut, thành tích TOP 16 tại vòng Chung kết được nhận định là vừa vặn, giúp Song Luân thành công hâm nóng tên tuổi với khán giả trẻ.

Cuối năm nay, "anh trai" Song Luân tái xuất màn ảnh rộng trong dự án Công Tử Bạc Liêu. Vai chính cậu Ba được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất.

ISAAC

ISAAC là sao nam lớn tuổi nhất, sở hữu danh tiếng vững chắc nhất dàn Anh Trai "Say Hi". ISAAC được nhớ đến với vai trò trưởng nhóm nhạc 365 đình đám một thời. 365daband được nhận định là trường hợp ngoại lệ của mô hình boygroup tại Việt Nam khi tạo ra nhiều dấu ấn đặc biệt trong suốt thời gian 5 năm hoạt động.

365daband tan rã vào thời kỳ hoàng kim, ISAAC được nhận định sẽ là nhân tố solo nổi bật của V-pop khi hội tụ đủ tài sắc vẹn toàn. Hoạt động âm nhạc của anh quả thật được đầu tư chỉn chu cũng như có tần suất đều đặn. Các sản phẩm như Get Down, Anh Sẽ Về Sớm Thôi, Tôi Đã Quên Thật Rồi hay Cất Em Vào Tâm Tư nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, tuy nhiên bị nhận xét thiếu bứt phá so với kỳ vọng.

ISAAC lấn sân diễn xuất, đảm nhận loạt vai chính trong Song Lang, Mùa Viết Tình Ca, Anh Trai Yêu Quái, Giao lộ 8675. Có phần thể hiện tròn trịa, sao nam 8X vẫn không phải là tên tuổi "bom tấn" phòng vé. Trong những năm gần đây, dễ thấy, sự nghiệp của ISAAC "chững lại".

Ghi danh Anh Trai "Say Hi", ISAAC làm mới hình ảnh cá nhân, tăng độ nhận diện với công chúng trẻ hiệu quả. Trong chặng phát sóng đầu tiên, ISAAC bị chê vì lối chơi an toàn, nghi được ưu ái vì là tên tuổi lớn. Qua các vòng thi, nam ca sĩ chinh phục khán giả nhờ chuyên môn, phong độ trình diễn tốt cùng phẩm chất trưởng nhóm nổi bật.

Sân khấu chung kết của "anh cả" chương trình nhận về phản hồi tốt từ khán giả khi gợi nhớ về ký ức của nhóm nhạc 365. Sở hữu lượng fan cứng hùng hậu, ISAAC góp mặt vào danh sách nhóm nhạc toàn năng Best 5.