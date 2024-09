Rhyder xuất hiện cực ngầu tại sự kiện nhưng dân tình chỉ chú ý đến fanchant

HHT - Tại hậu trường một sự kiện âm nhạc, Rhyder xuất hiện với chiếc nhan sắc "10 điểm". Tuy nhiên, dân tình lại chỉ chú ý đến tiếng fanchant của các khán giả phía sau anh chàng.

Đứng dưới sân khấu một sự kiện âm nhạc tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Rhyder khiến dân tình "ôm tim" bởi nhan sắc ngày một thăng hạng. Trai đẹp Gen Z "giật spotlight" với mái tóc bạch kim và trang phục cá tính. Trong khi chờ đợi biểu diễn, Rhyder thể hiện sự ủng hộ nhóm GERDNANG bằng cách "bắt beat" đoạn điệp khúc của WALK cực chuẩn.

Bên cạnh visual của Rhyder, netizen còn đặc biệt chú ý đến fanchant "chất lượng cao" của các khán giả trẻ xuất hiện phía sau anh chàng. Đa số đều thuộc lòng bản hit của Anh Trai "Say Hi", đồng thời hát theo to rõ, đúng lời của bài hát.

WALK là sân khấu chung đầu tiên của cả ba thành viên nhóm GERDNANG gồm HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG cùng với Pháp Kiều, Isaac. Ngay từ khi lên sóng, ca khúc đã nhanh chóng leo Top 1 Trending YouTube và nhận về tình cảm lớn từ người hâm mộ. Với giai điệu sôi động, lyrics bắt tai và màn hòa giọng "hợp rơ" của các "anh trai", WALK đã đạt hơn 6 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt thích chỉ sau ba tuần.