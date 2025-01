Rộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên và Pháp Kiều ngồi vỉa hè khắc dưa, sự thật ra sao?

HHT - Trên mạng xã hội, hình ảnh Thùy Tiên và rapper Pháp Kiều ngồi khắc dưa ở vỉa hè Sài Gòn được lan truyền và nhận về "bão haha" từ người hâm mộ.

Trên vỉa hè Quận 4 TP. Hồ Chí Minh, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ăn mặc đơn giản, ngồi ở sạp dưa hấu Tết cùng với rapper Pháp Kiều. Đặc biệt, cả hai còn "trổ tài" mời chào và khắc dưa cho khách. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Đa số bày tỏ sự thích thú với hình tượng "lầy lội", gần gũi này của hai chị em.

Nhiều fan khẳng định, công việc này của Thùy Tiên - Pháp Kiều là một tập của series Đu Đêm 3 sắp được nàng hậu ra mắt trên kênh YouTube Nong Tiên Official. Một người hâm mộ hóm hỉnh: "Gần nhà mình, nãy đạp xe ngang có thấy nhiều người áo đen cầm camera. Tưởng... đang quay phóng sự truyền hình cảnh tiểu thương bán hàng Tết. Hóa ra là Hoa hậu".

Trước đó, Thùy Tiên cũng "đi bão" cùng với HURRYKNG và tiết lộ đây cũng là một phần của series Đu Đêm mới. Do đó, không ít netizen dự đoán khả năng cao ở phần này, Thùy Tiên sẽ quay cùng dàn Anh Trai "Say Hi" và tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước, thú vị.