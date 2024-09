Road To Kingdom: Hanbin mang tiếng rao "xôi lạc xôi khúc", netizen "sốc" với nụ hôn

HHT - Thành viên người Việt của nhóm TEMPEST - Hanbin/ Ngô Ngọc Hưng đã khiến người hâm mộ Việt tự hào khi khéo léo cài cắm nhiều nét đẹp văn hóa Việt Nam trong phần thi solo tại "Road To Kingdom 2". Nam thần tượng còn gây chú ý với khả năng vũ đạo điêu luyện và biểu cảm đa dạng, giúp anh nhận về loạt phản ứng tích cực.

Road To Kingdom 2 đã chính thức trở lại sau nhiều năm tạm ngưng sản xuất. Đây là chương trình sống còn dành cho các nhóm nam K-Pop đang lên tại Hàn Quốc. Boy group chiến thắng sẽ tiến vào thi Kingdom - show sống còn dành cho các nhóm nam đã có tiếng tăm nhất định.

Mùa 2 trở lại với chủ đề "Ace to Ace", là phiên bản hoàn toàn khác với mùa đầu tiên và được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt mới. Ở tập 1, chương trình đã công bố luật áp dụng định dạng mới với 2 đường đua song song gồm bảng xếp hạng ace (át chủ bài) cho từng thành viên và bảng xếp hạng nhóm. Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, chương trình còn nhấn mạnh tài năng cá nhân và bổ sung yếu tố truyền hình thực tế, giúp làm nổi bật sức hút tiềm ẩn của từng thí sinh.

Hanbin là thành viên bước vào phần thi "át chủ bài" đầu tiên của TEMPEST. Hanbin đã mang đến sân khấu Who Am I? với concept vừa ma mị vừa bí ẩn. Diện trang phục trắng, nam thần tượng người Yên Bái được ví như "bạch mã hoàng tử" thu hút mọi ánh nhìn, khiến người xem không thể rời mắt.

Nghe kỹ trong khoảng 10 giây đầu, khán giả Việt sẽ nghe được văng vẳng âm thanh tiếng rao quen thuộc "Xôi lạc, bánh khúc đây" vang lên kết hợp với âm thanh huýt sáo và bộ gõ. Chi tiết này đang khiến fan Việt không khỏi tự hào và tin chắc đây là ý tưởng của Hanbin. Bởi anh đã rất nhiều lần quảng bá những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam từ trên sân khấu tới đời thường khi hoạt động cùng TEMPEST.

Phản ứng của cư dân mạng:

"Do lúc thi mới biết luật chơi khắc nghiệt như vậy nên khi thi đấu Hanbin hơi căng thẳng. Tuy nhiên bài thi vẫn xuất sắc lắm, ý tưởng sáng tạo, độc lạ, mang đến một màu sắc khác hẳn cho chương trình."

"Điều mà tui thích nhất ở Hanbin chính là cậu ấy luôn đem văn hoá và ẩm thực của Việt Nam quảng bá cho bạn bè quốc tế."

"Đang xem chương trình của Hàn Quốc tự nhiên nghe thấy xôi lạc bánh khúc, làm mình tưởng nghe nhầm."

"Cố lên Hanbin và TEMPEST, hy vọng sau chương trình nhóm sẽ nổi tiếng hơn nữa để bù đắp cho những tháng ngày luyện tập vất vả đó."

Không chỉ gây ấn tượng bằng concept độc đáo hay chất lượng âm nhạc mà anh cả TEMPEST còn chinh phục khán giả bằng những bước nhảy điêu luyện và uyển chuyển. Hơn nữa, khả năng làm chủ sân khấu đã giúp Hanbin tỏa sáng, khiến sân khấu Who Am I? trở thành một trong những phần trình diễn nổi bật nhất trong tập 1 Road To Kingdom mùa 2. Kết thúc tiết mục, Hanbin tiến tới và hôn môi ma-nơ-canh khiến dàn idol đều ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, các fan cũng như nhiều khán giả quốc tế cũng "sốc".