Roh Jeong Eui - nữ chính "Hierarchy" nhan sắc hút hồn nhưng diễn xuất hạn chế

HHT - Roh Jeong Eui được chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim "Hierarchy" (Thứ Bậc). Nữ diễn viên Gen Z sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng gây tranh cãi vì diễn xuất còn hạn chế.

Hierarchy (Thứ Bậc) từng là dự án được fan phim Hàn trông đợi. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, dự án của Netflix nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ phía khán giả. Cư dân mạng nhận xét bộ phim xây dựng kịch bản thiếu chặt chẽ, nhiều lỗ hổng tạo ra kết quả "đầu voi đuôi chuột", gây thất vọng. Dàn diễn viên chính mất điểm vì diễn xuất thiếu chiều sâu.

Nữ chính Roh Jeong Eui là cái tên nhận nhiều phản hồi trái chiều về diễn xuất. Trong phim, cô thủ vai Jung Jae Yi - con gái cả của chủ tịch Tập đoàn Jaeyul. Jae Yi lớn lên thiếu thốn tình thương cùng người bố độc tài. Cô thường xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ nhằm che giấu những tổn thương và cô độc.

Khán giả nhận xét Roh Jeong Eui có phong độ diễn xuất thất thường trong series high-teen. Cô làm tốt ở khía cạnh rạng rỡ, tươi sáng của Jae Yi khi ở bên Ri An, sự sợ hãi trước người cha tàn bạo, hoảng loạn khi nhận tin nhắn nặc danh. Tuy nhiên, ở các phân cảnh yêu cầu chiều sâu cảm xúc như khi nói ra sự thật với Ri An, đấu tranh nội tâm để quyết định chống lại người cha vị kỷ... mỹ nhân sinh năm 2001 lại lộ rõ sự non nớt về kỹ năng.

Một số netizen cho rằng Roh Jeong Eui xuống phong độ so với thời kỳ 18 Again, Dear.M do giảm cân quá đà và can thiệp thẩm mỹ dẫn đến sự thiếu tự nhiên khi đọc thoại, biểu cảm.

Điểm sáng của Roh Jeong Eui trong bộ phim là "phản ứng hóa học" bùng nổ với bạn diễn Kim Jae Won, Lee Chae Min. Những thước phim tình cảm của cặp đôi Ri An - Jae Yi khiến cư dân mạng xuyến xao vì độ đẹp đôi.

Jung Jae Yi được mô tả là "nữ hoàng" của Trung học Jooshin, được đầu tư phục trang thanh lịch, sang trọng. Netizen khen ngợi nhan sắc yêu kiều, trong veo của Jeong Eui, nhưng một bộ phận khán giả cũng nhận xét cô vẫn chưa toát ra được khí chất kiêu kỳ của tiểu thư nhà tài phiệt như mong đợi.

Roh Jeong Eui được đánh giá là sao nữ triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 2001 hoạt động dưới trướng công ty quản lý Namoo Actors. Cô bước vào showbiz Hàn với xuất phát điểm là diễn viên nhí. Năm 2020, nữ diễn viên Gen Z nhận được sự yêu thích của khán giả thông qua vai diễn Hong Shi Ah trong 18 Again. Sau đó, cô ghi dấu ấn trong Our Beloved Summer (2021), Dear.M (2022) nhờ vẻ ngoài khả ái, diễn xuất tròn trịa.

Roh Jeong Eui từng có thời gian đảm nhiệm vai trò MC chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, diện mạo tươi tắn.