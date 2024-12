Rosé BLACKPINK đang "thả thính" tung MV "two years" sau "Toxic till the end"?

HHT - Nếu "two years" có MV thì khả năng cao là chỉ được Rosé quay gần đây và có cấu trúc giống như MV "number one girl".

Đêm 4/12, Rosé tung poster thông báotoxic till the end sẽ là bài hát tiếp theo có MV, được ra mắt vào 12h ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam). Khác với các album K-Pop, Rosie sẽ được phát hành như các nghệ sĩ US&UK, tức là không phân ra đâu là bài hát chủ đề.

Như Rosé từng chia sẻ, Toxic till the end là bài hát nói về mối quan hệ độc hại từ những giây đầu tiên tới những phút cuối cùng mà cô đã trải qua. Một đoạn nhỏ từng được Rosé tiết lộ trong livestream hứa hẹn đây sẽ là một bản nhạc còn suy hơn cả number one girl. Tấm poster nhuốm màu cổ điển như được cắt ra từ một thước phim cũ của Hollywood càng làm khán giả trông đợi MV Toxic till the end sẽ đẹp, thơ và đượm buồn.

Cũng trong đêm 4/12, Rosé bất ngờ công khai một đoạn clip cho bài hát two years trên Spotify. Những hình ảnh được lướt qua giống như cắt từ phần ghi hình hậu trường cô quay, chụp cho album Rosie. Trong 6 ca khúc được cô nhá hàng trong livestream hồi giữa tháng 11, thì two years cũng là một trong những bản nhạc nhận được nhiều sự yêu mến và trông đợi từ fan.

Vì thế, các fan suy đoán động thái này của Rosé là đang "thả thính". Rất có thể two years sẽ là ca khúc được tung MV sau Toxic till the end. Phong cách có thể mang hơi hướng retro như đoạn clip trên Spotify hay MV number one girl.

Rosé từng nói sẽ cân nhắc quay và ra thêm MV cho các bài hát khác trong album Rosie, dựa theo phản ứng của người hâm mộ.