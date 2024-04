Rosé BLACKPINK đẹp bất chấp mọi khung hình tại triển lãm Tiffany & Co.

HHT - Trước khi lộ diện tại buổi triển lãm, Rosé đã tung loạt ảnh hé lộ diện mạo của cô và nhận "bão tim" trên Instagram. Người hâm mộ trầm trồ trước visual "không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn" của Rosé.

Chiều 11/4, Rosé tham dự buổi triển lãm Tiffany Wonder của Tiffany & Co. tại Tokyo. Nàng đại sứ toàn cầu trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa xuất hiện. Rosé diện chiếc váy hai dây dáng babydoll thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của thương hiệu Soonil. Đôi chân dài và bờ vai thanh mảnh của cô được khoe trọn, tôn lên trang sức của Tiffany & Co.

Mái tóc vàng được uốn xoăn nhẹ đã tạo nên sự khác biệt, tăng thêm nét sang trọng pha chút cổ điển cho Rosé. Ở mọi khung hình, góc chụp, kể cả là loạt ảnh của "hung thần" Getty Images, cô vẫn khiến fan không ngừng xuýt xoa: "Công chúa điện hạ", "đẹp như búp bê"...

Cũng trong chiều tối 11/4, tạp chí Dazed thả xích thêm một số hình ảnh của Rosé trên ấn phẩm mới nhất. "Bông hồng Úc" của BLACKPINK với mái tóc xoăn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người hâm mộ cảm thán vẫn chưa tìm ra được đỉnh cao nhan sắc của Rosé khi mỗi lần cô lộ diện là một lần "đỉnh hơn".