I-LAND 2 hội tụ toàn "cực phẩm": Rosé hát ca khúc chủ đề, Song Kang dẫn chuyện

HHT - Sau 4 năm im ắng, show sống còn "I-LAND" trở lại với mùa 2 đánh dấu màn bắt tay của Mnet và Teddy Park. Nếu như danh tính dàn giám khảo khiến công chúng bất ngờ một phần thì người thể hiện ca khúc chủ đề càng làm dân tình chấn động.

Mới đây, Mnet xác nhận Rosé (BLACKPINK) là người hát ca khúc chủ đề cho mùa 2 của chương trình sống còn I-LAND 2. Ca khúc mang tên Final Love Song, dự kiến sẽ ra mắt vào 16 giờ (theo giờ Việt Nam) vào ngày 4/4.

Sự góp mặt của Rosé trong chương trình được các fan cho là dễ hiểu bởi cô vốn thân thiết với “phù thủy âm nhạc” Teddy Park - người sáng lập The Black Label. Anh là “cha đẻ” những bản hit đình đám của nhóm như Ddu-du Ddu-du, How You Like That... Năm 2017, khi YG sản xuất chương trình sống còn MIXNINE, bài hát chủ đề Just Dance do Teddy chắp bút cũng được anh gửi gắm Rosé há bản demo.

Final Love Song sẽ do Teddy, VVN và 24 sản xuất, sử dụng sample là ca khúc The Final Countdown của Europe. Cư dân mạng đang đổ dồn vào ngóng đợi ngày ca khúc được phát hành. Ở mùa đầu tiên, IU là người hát bài hát chủ đề - Into the I-LAND.

Dù chuẩn bị nhập ngũ nhưng Song Kang cũng kịp tham gia I-LAND 2 với tư cách là Storyteller (Người dẫn chuyện/ MC). Việc ghi hình được anh hoàn tất trước khi nhập ngũ. Somi được cho là cũng sẽ góp mặt trong chương trình nhưng vai trò là gì thì vẫn đang được giữ bí mật.

Mùa đầu tiên đã tạo nên thành công với nhóm nam ENHYPEN, thúc đẩy cơn sốt cho mùa I-LAND 2 khi có tới khoảng 140.000 thí sinh nộp đơn dự tuyển. Thế nhưng, chương trình cũng từng vấp phải nhiều chỉ trích khi liên tục hoãn lại vì nhiều lý do, khiến thời gian công chiếu muộn hai năm so với dự kiến.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn so tài nảy lửa của 24 thí sinh chính thức của chương trình. Các thực tập sinh nữ trong độ tuổi từ 15 - 20, chủ yếu mang quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, nếu như I-LAND mùa đầu tiên có sự góp mặt của một đại diện Đông Nam Á là Ngô Ngọc Hưng (Hanbin) đến từ Việt Nam, thì mùa hai chào đón thực tập sinh LingLing của Malaysia.

I-LAND 2 dự kiến lên sóng vào ngày 18/4.