Rosé xinh như búp bê trong tạo hình mới, tóc xoăn thành "chấp niệm" của fan

HHT - Thời gian gần đây, Rosé BLACKPINK nhận được nhiều chú ý bởi tạo hình kiều diễm khi xuất hiện trên bìa tạp chí hay tại các sự kiện cùng nhãn hàng.

Ngày 15/4, Rosé (BLACKPINK) đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại sự kiện của hai thương hiệu mà cô đang làm Đại sứ toàn cầu là Sulwhasoo và Rimowa. Mặc dù hai sự kiện của những thương hiệu này diễn ra trong cùng một ngày nhưng Rosé vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ khi thay đổi phong cách và tạo hình ấn tượng để phù hợp với mỗi thương hiệu.

Tại sự kiện của Sulwhasoo, giọng ca On The Ground diện chiếc váy ngắn màu đen ôm dáng giúp cô khoe trọn thân hình thon thả, mảnh mai của mình. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn nhá chủ yếu ở phần môi, Rosé được công chúng khen ngợi về hình ảnh yêu kiều, quyến rũ ở tuổi 27. Ngoài ra, phụ kiện trang sức từ thương hiệu Tiffany & Co. cũng giúp cô thêm nổi bật.

Ở sự kiện của Rimowa sau đó vài giờ, nữ thần tượng tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa vì tạo hình tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Vẫn là lối trang điểm nhẹ nhàng quen thuộc nhưng lần này, Rosé đã lựa chọn tông hồng làm chủ đạo. Kiểu tóc cũng được thay đổi khi phần tóc được nối dài ra và uốn xoăn lọn nhỏ. Nữ thần tượng lựa chọn chiếc váy màu ghi cúp ngực và xòe ở phần đuôi trong bộ sưu tập Spring Summer 2024 của nhà thiết kế Mark Gong. Những thay đổi này đem đến một tạo hình hoàn toàn khác của giọng ca chính nhóm BLACKPINK tại sự kiện của nhà mốt nước Đức.

Trước đó, một bộ phận cư dân mạng dấy lên nghi vấn về việc Rosé phẫu thuật thẩm mỹ sau khi thấy cô xuất hiện tại sự kiện của Tiffany & Co. ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng sự thay đổi này của Rosé là do cô tăng cân cũng như đổi mới phong cách trang điểm. Sự thay đổi tích cực của cô được công chúng đánh giá cao, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng nhan sắc của giọng ca chính nhà BLACKPINK đã thăng hạng đáng kể sau khi rời khỏi YG Entertainment.