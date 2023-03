Sáng kiến làm pin dự phòng năng lượng Mặt Trời của ba nữ sinh 2K7

HHT - Quá trình ra mắt sản phẩm gặp nhiều trắc trở khi có những ý tưởng bị gạt bỏ, nhưng ba nữ sinh 2K7 Đan Linh - Hà Phương - Khánh Linh đã thành công chinh phục BGK với sáng kiến làm pin dự phòng năng lượng Mặt Trời, đem về giải Nhì cuộc thi "Tech 4 Positive Futures Challenge".

Đến từ 3 ngôi trường khác nhau của Hà Nội, Lê Đan Linh - học sinh lớp 10A2 trường Trung học Vinschool, Nguyễn Hà Phương - lớp 10 Tianra - trường Phổ thông Dewy (The Dewey Schools) và Lê Khánh Linh - lớp 10D1 trường THPT Chu Văn An đã cùng tạo nên team ST4ALL. Cả ba đã lên ý tưởng tạo nên pin dự phòng sử dụng năng lượng Mặt Trời mang tên POWERCAP và giành giải Nhì trong cuộc thi Tech 4 Positive Futures Challenge.

POWERCAP gồm mặt trước là tấm quang năng, mặt sau được thiết kế có gắn slogan như "Use less" hay "Switch on the Sun" như một lời nhắc nhở người dùng tiết kiệm điện và sử dụng các nguồn năng lượng xanh.

Trưởng nhóm Đan Linh chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Dù không thể trở thành một sản phẩm đủ to để có thể cung cấp nguồn điện cho toàn bộ gia đình, nhưng mục đích chính của sản phẩm vẫn là đưa năng lượng Mặt Trời đến gần hơn với cuộc sống của các bạn trẻ và nâng cao nhận thức của họ về lãng phí điện".

Cô bạn tiết lộ thêm POWERCAP không phải ý tưởng đầu tiên của ST4ALL mà là kết quả cuối cùng, sau khi cả nhóm và các mentor loại bỏ 2 sản phẩm trước đó. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, nàng trưởng nhóm bộc bạch đó chính là tiếng reo hò và cổ vũ của các cán bộ trong ban tổ chức khi nhóm trình bày xong về ý tưởng: "Có thể phần thuyết trình của cả nhóm chưa thật hoàn hảo, nhưng mọi người đều đưa ra các lời khen và đặt các câu hỏi để hiểu thêm về POWERCAP, thể hiện sự hứng thú và tò mò về ý tưởng của chúng mình. Chính những lời nhận xét, lời khen và tiếng vỗ tay của mọi người đã khiến mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và thoải mái trả lời các câu hỏi của ban giám khảo".

ST4LL cũng bày tỏ mong muốn sản phẩm của nhóm hay các ý tưởng tương tự được đưa vào thực tế. Các cô gái tin rằng: "Các bạn trẻ chính là tương lai của thế giới, nên khi đã được tiếp xúc với năng lượng Mặt Trời và hiểu được những lợi ích khi sử dụng nó. Chính các bạn sẽ trở thành người tuyên truyền về năng lượng Mặt Trời tới cộng đồng của riêng mình và áp dụng nó vào cuộc sống sau này".