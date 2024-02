Sao Hollywood diện váy của NTK Đỗ Long tại Grammys 2024, ấn tượng nhất là SZA

HHT - Lễ trao giải Grammys năm nay ghi nhận khá nhiều sao lựa chọn các thiết kế của NTK Việt Nam. Trong đó có tới 3 sao nữ lựa chọn trang phục của NTK Đỗ Long. Gây chú ý nhất chính là SZA, ngôi sao nhạc R&B giành được tới 3 chiếc kèn vàng.

Xuất sắc vượt qua những nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus, nữ ca sĩ SZA dẫn đầu với 9 đề cử cho album SOS (2022) tại Grammys 2024. Sau đó, siêu sao R&B này đã giành được 3 giải thưởng gồm: Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn nhạc Pop cho Bộ đôi/Nhóm xuất sắc nhất), Best R&B Song (Ca khúc R&B xuất sắc nhất) và Best Progressive R&B Album (Album nhạc R&B đương đại xuất sắc nhất).

Sau màn trình diễn sôi động với bản hit SOS, Snooze và Kill Bill, nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu nhận giải thưởng với chiếc đầm dạ hội lấy ý tưởng từ bức tượng thần vệ nữ Venus de Milo của NTK Đỗ Long.

Thiết kế kết hợp kỹ thuật in vải và đính kết công phu, drapping bắt xếp khéo léo trên nền vải thun có ánh kim tạo điểm nhấn thu hút, giúp nữ ca sĩ tự tin tỏa sáng trên sân khấu lớn. Tone màu được sử dụng nhằm tôn vinh làn da của nghệ sĩ cũng như những cống hiến của cô cho nền âm nhạc trong thời gian qua. Đây là một thiết kế riêng của Đỗ Long dành cho nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh SZA, còn có 2 sao nữ khác cũng chọn các thiết kế dạ hội của NTK Đỗ Long:

TikToker đình đám Emma Brooks McAllister.

Và nữ diễn viên Izabella Metz.