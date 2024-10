Sao Việt bị phụ huynh "phũ": Bố ERIK không hát bài của con, Captain Boy là "con ghẻ"

HHT - Cộng đồng mạng vừa "đào" được đoạn clip bố ERIK thản nhiên cho biết không hát bài hit của con trai. Trong khi đó, Captain Boy 5 lần 7 lượt bị mẹ cho ra rìa, khẳng định RHYDER mới là con ruột.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, dân tình "đào" lại nhiều đoạn clip của dàn sao Việt như ERIK, Captain Boy, Quang Hùng MasterD... bị bố mẹ, người nhà phũ phàng với "tiểu phẩm chê ra mặt".

Trong một sự kiện của ERIK có bố tham dự, MC đã mời hai bố con cùng thể hiện một ca khúc. Dẫu vậy, bố ERIK khiến con trai "té xỉu" còn cả khán phòng thì "cười ra nước mắt" với phát biểu "hát bài gì nhưng mà không phải của con".

Không chỉ có bố, ERIK từng chia sẻ phản ứng của mẹ khi reaction MV The Stars - MV chủ đề trong chương trình Anh Trai "Say Hi". Giọng ca Chạm Đáy Nỗi Đau bất lực vì mẹ "chịu hợp tác nhưng không đáng kể". Trong đó, phút trước bác gái vừa cho biết "cô nghe không rõ lời" thì phút sau đã dứt khoát khen hay vì có sự "can thiệp" của con trai.

Nếu ERIK và bố mẹ có loạt "tiểu phẩm" về chủ đề âm nhạc thì Captain Boy lại khiến cộng đồng mạng thả "thương thương" vì sơ hở là bị mẹ cho ra rìa, khẳng định RHYDER mới là con trai ruột. Mỗi dịp mở livestream giao lưu cùng fan, chủ đề "con ghẻ - con ruột" giữa Captain Boy và RHYDER luôn được khán giả quan tâm. Dù biết trước kết quả mẹ sẽ chọn RHYDER song Captain Boy vẫn "hơn thua" để cuối cùng lại "không thấy vui trong lòng".

Trong một phỏng vấn mới đây, Captain Boy còn kể thêm: "Mỗi lần sắp về quê, mẹ em kiểu Quang Anh dạo này thế nào rồi, sao nó ăn gì mà gầy thế, lên sân khấu mặt cứ tóp teo vào". Mẹ Captain Boy cũng không quên kèm theo lời hỏi thăm Quang Anh có về cùng không.

Dù ca khúc Trói Em Lại lọt Top Trending YouTube, song Quang Hùng MasterD từng có quá khứ bị em ruột thẳng thừng chê phần vũ đạo. Nam ca sĩ cho biết sau 2 ngày học nhảy và cảm thấy bản thân tiến bộ nên hào hứng gửi video cho em xem, thế nhưng câu trả lời anh nhận được là anh trai "nhảy như lăng quăng".