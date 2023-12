Sao Việt nói gì: Đàm Vĩnh Hưng trải lòng quá khứ, Chi Pu hoài nghi khi đi hát

HHT - Ra mắt dự án mới nhất, Đàm Vĩnh Hưng đã có những tâm sự đáng nhớ về tuổi thơ. Trong khi đó, Chi Pu cũng bày tỏ cảm xúc của mình về hành trình chinh phục ước mơ.

Đàm Vĩnh Hưng kể về biến cố tuổi thơ

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã giới thiệu đến công chúng album Cho Cuộc Tình Đã Mất trong dự án Dạ Khúc Cho Tình Nhân gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ 18 năm qua. Tại đây, anh cũng có những chia sẻ chân thành về tuổi thơ "dữ dội" của mình giữa lòng Sài Gòn.

"Lúc nhỏ khi gia đình còn hạnh phúc, khá giả được ba chở xe máy đi khắp phố phường. Cậu bé đó 7 tuổi đã đi lạc vào khu Chợ Lớn, ngơ ngác phải nhờ người dẫn về. Và cũng là cậu bé đó, không còn sống trong cảnh êm ấm nữa, trèo rào nghe hát, lớn lên cùng những ngày tháng mưu sinh, yêu đương…", Mr. Đàm kể về nguồn cảm hứng của album mới.

Á hậu Quỳnh Châu khủng hoảng hậu chia tay

Vốn được biết đến với sự tự tin và năng lượng tích cực, Á hậu Quỳnh Châu bất ngờ tiết lộ về thời điểm gặp vấn đề tâm lý vì chia tay mối tình 5 năm. Cô nàng cho biết bản thân từng rơi vào trạng thái sợ một mình và tưởng chừng "không thể sống nổi".

"Kể lại mình thấy mọi thứ đơn giản nhưng thật sự lúc đó mình không thể ở một mình mà phải tìm kiếm một người bên cạnh vì không biết làm sao để ổn định lại. Lúc đó rất thảm, không nghĩ gì cho bản thân mà chỉ muốn giải tỏa cảm xúc. Có thể là còn bất cứ điều gì họ yêu cầu mình cũng sẽ đáp ứng để miễn là được quay trở lại như cũ", nàng hậu trải lòng.

Chi Pu thừa nhận bản thân may mắn

Hậu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc, tên tuổi Chi Pu "gây bão" trên khắp các phương tiện truyền thông. Sau những tranh cãi thời điểm mới debut, cô nàng dần nhận về nhiều lời khen ngợi cho sự cố gắng thay đổi, đặc biệt là hành trình theo đuổi đam mê ca hát.

"Có những lúc tôi hoài nghi chính mình và con đường đã chọn, hoài nghi cả những ước mơ và hoài bão. Con đường tôi đi qua có lúc nhẹ êm ngọt ngào, có lúc ào ạt, dữ dội. Nhưng thật may mắn khi niềm tin trong tôi vẫn luôn ở đây, tôi vẫn chọn bước tiếp, đạp lên những ngọn gió, rẽ từng đợt sóng, tiếp tục hành trình chinh phục những khát khao trong mình. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, với một người còn nhiều thiếu sót như mình, sao lại nhận được những tình cảm to lớn đến vậy nhỉ? Mình thật sự, thật sự đã rất may mắn", Chi Pu viết.