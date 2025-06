Sắp có gió Đông Bắc xua tan nắng nóng ở miền Bắc, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?

HHT - Miền Bắc đang có đợt nắng nóng, một số nơi có nắng nóng gay gắt, nhưng đợt nóng này không kéo dài. Trời lại sắp chuyển gió Đông Bắc khiến miền Bắc giảm nhiệt, có mưa ở nhiều nơi. Gió Đông Bắc lần này sẽ về vào thời điểm nào, ở Hà Nội giảm được bao nhiêu độ C?

Sau những ngày tạo cảm giác “tưởng chừng mùa Hè năm nay sẽ mát”, miền Bắc đã có một đợt nóng với nắng chói chang, theo dữ liệu chưa chính thức thì đã có nhiều nơi đạt mức nắng nóng đặc biệt gay gắt (nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiều). Trời nóng từ sáng tới đêm.

Nhưng đợt nắng nóng này không kéo dài, mà theo dự báo hiện tại thì miền Bắc chỉ phải chịu nắng nóng gay gắt như vậy nốt hôm nay.

Chiều nay, 2/6, nhiệt độ Hà Nội vẫn có thể lên tới 45oC (nhiệt độ cảm nhận thưc tế ngoài trời). Trời có gió Tây khô và nóng đến mức cứ ra ngoài trời là ai cũng mệt. Nhưng từ khoảng chiều tối nay, gió Đông Bắc bắt đầu về đến miền Bắc, ban đầu là ở khu vực Lạng Sơn, Bắc Kạn, đến tối muộn hoặc đêm sẽ mở rộng ra một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội.

Gió Đông Bắc về khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, dù giảm chậm (do gió Đông Bắc ở thời điểm này rất nhẹ). Từ mai, 3/6, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội giảm 6 - 8oC so với hôm nay, xuống mức 37 - 38oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) vào buổi trưa và chiều. Trời vẫn nóng vì đây là mùa Hè nhưng dù sao cũng không đến mức nóng căng thẳng nữa. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng giảm nhiệt tương tự.

Trời chuyển gió cũng có gây mưa, theo các dự báo hiện tại thì lần này mưa chủ yếu ở Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc Bộ trong khoảng từ chiều tối hoặc tối 2/6 sang ngày 3/6. Một số nơi có thể có mưa to và dông. Các tỉnh thành ở đồng bằng ít mưa, nếu có thì khả năng là chỉ mưa nhỏ rải rác.

Vì dự báo mưa là rất khó chính xác do mưa phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp, nên để chắc chắn thì với dự báo mưa như trên, người dân lưu ý sắp xếp công việc phù hợp, nếu ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.