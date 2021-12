Sau 2 lần được ghép đôi, "thánh chemistry" Thanh Sơn có còn thân thiết với Quỳnh Kool và Khả Ngân?

HHT - Thanh Sơn là nam diễn viên hiếm hoi của "vũ trụ phim VTV" đóng phim nào là dính tin đồn tình cảm phim đó. Đặc biệt Thanh Sơn từng được khán giả ghép cặp với Quỳnh Kool rồi Khả Ngân. Sau khi phim kết thúc, nam diễn viên có còn thân thiết với hai bạn diễn nữ?

Thanh Sơn nổi tiếng từ phim Tình Yêu & Tham Vọng dù anh chỉ đóng vai phụ, bạn thân của nam chính do Nhan Phúc Vinh đóng. Tuy nhiên, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi trong hậu trường, Thanh Sơn lại rất thân thiết với Diễm My 9X trong khi Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh dường như ngó lơ nhau.

Ngay cả trong các buổi giao lưu phỏng vấn đoàn làm phim Tình Yêu & Tham Vọng, Diễm My 9X cũng chọn ngồi cạnh Thanh Sơn và cách xa Nhan Phúc Vinh, một hành động khó hiểu vì thường thì nam - nữ chính sẽ phải thân thiết để còn tạo hiệu ứng cho phim.

Đến Đừng Bắt Em Phải Quên, Thanh Sơn và Quỳnh Kool lại dính tin đồn "phim giả tình thật" khi diễn với nhau quá ăn ý. Đã vậy, trong thời gian phim chiếu thì hai người còn để ảnh đại diện trang cá nhân là ảnh chụp chung, càng khiến khán giả cho rằng Thanh Sơn - Quỳnh Kool có tình cảm đặc biệt.

Đến khi phim sắp hết, cặp đôi còn tung ra bộ ảnh chụp chung ngọt ngào chẳng kém gì ảnh cưới. Rồi Thanh Sơn, Quỳnh Kool lại sánh bước bên nhau dự lễ trao giải VTV Awards 2020 như một cặp đôi thực sự. Mãi sau đó, Thanh Sơn mới khẳng định rằng mình và Quỳnh Kool không hề hẹn hò, chỉ là hai bên đều đang độc thân nên diễn cảnh tình cảm ngọt hơn bình thường mà thôi.

Mới đây nhất, khi đóng 11 Tháng 5 Ngày thì cặp đôi Thanh Sơn và Khả Ngân còn tạo hiệu ứng mạnh hơn cả cặp đôi Thanh Sơn - Quỳnh Kool năm ngoái. Hai người liên tục đăng tải ảnh thân thiết phía sau máy quay, có những câu thả thính đầy ẩn ý dành cho đối phương.

Cũng giống như với Quỳnh Kool, Thanh Sơn tung liền 2 bộ ảnh chụp cùng Khả Ngân, càng khiến tin đồn “phim giả tình thật” thêm bùng nổ. Chưa kể sau khi phim đóng máy, Khả Ngân ở lại Hà Nội khá lâu, lộ ảnh đi xem kịch cổ vũ Thanh Sơn, được Thanh Sơn đưa đi dạo phố và dẫn về nhà thăm phụ huynh...

Sau khi Khả Ngân về TP.HCM, cả cô và Thanh Sơn đều khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Những lời nói, hành động tình cảm hay bộ ảnh chung ngọt ngào chỉ để quảng bá cho phim 11 Tháng 5 Ngày mà thôi.

Hiện giờ, Thanh Sơn - Quỳnh Kool hay Thanh Sơn - Khả Ngân đều không còn tương tác với nhau nhiều trên trang cá nhân, những tin đồn tình cảm cũng dần lắng lại. Còn khán giả đang tò mò không biết bạn diễn sắp tới của Thanh Sơn là ai, liệu có tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ như Quỳnh Kool hay Khả Ngân đã làm được.