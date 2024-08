Sau Billie Eilish, Charli XCX đến lượt Kanye West bị Taylor Swift "chặn đường"

HHT - Album mới "Vultures 2" của Kanye West đã không thể chạm đỉnh Billboard 200 sau khi bị Taylor Swift chặn đường bằng việc cho ra mắt các phiên bản mới của album "The Tortured Poets Department".

Album The Tortured Poets Department của Taylor Swift tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tuần thứ 14 không liên tiếp trên bảng xếp hạng (BXH) Billboard 200 tuần này, chặn đường album mới Vultures 2 của Kanye West & Ty Dolla $ign.

Kết quả này đã làm "đứt" chuỗi 11 album liên tiếp ra mắt tại vị trí đầu bảng của nam rapper kể từ năm 2004. Chiến thắng của Taylor Swift tuy vậy cũng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi cô đã ra mắt 8 phiên bản album trong một tuần để gia tăng doanh số nhằm giữ vững vị trí dẫn đầu.

Kể từ khi album The Tortured Poets Department ra mắt hồi tháng 4, Taylor Swift đã cho ra mắt hơn... 40 phiên bản cho album này, bao gồm cả bản đĩa CD, bản đĩa than, phiên bản digital. Từ đây, không ít ý kiến cho rằng Taylor đang bị ám ảnh với thành tích, thao túng bảng xếp hạng và "bào tiền" người hâm mộ. Không chỉ album mới của Kanye West, trước đó album Hit Me Hard And Soft của Billie Eilish hay album Brat của Charli XCX đều không thể ra mắt tại vị trí số 1 do bị chặn đường bởi album The Tortured Poets Department.

Tất nhiên, người hâm mộ đã lập tức lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Thực tế không chỉ giọng ca Cruel Summer, nhiều nghệ sĩ trên đều phát hành nhiều phiên bản đặc biệt của album để thỏa mãn nhu cầu sưu tập của người hâm mộ. Các Swifties cho rằng cho rằng đây là chiến thuật cạnh tranh lành mạnh và người hâm mộ sẵn sàng chi tiền để duy trì thành tích cho nghệ sĩ.

Ngoài ra, một bộ phận khán giả cũng đưa ra giả thuyết Taylor cố tình "cản bước" Kanye West và nghệ sĩ khác vì thù oán cá nhân. Kanye West là kẻ thù "không đội trời chung" của Taylor, trong khi Billie Eilish bị cho là "đá xéo" đàn chị về chuyện phát hành quá nhiều đĩa than gây ảnh hưởng đến môi trường.

Chưa rõ đây có phải là chủ đích thực sự của Taylor Swift hay không, nhưng việc cô nàng liên tiếp chặn nghệ sĩ khác khỏi vị trí đầu bảng khiến nữ ca sĩ nhận về nhiều sự ghét bỏ từ ê-kíp của những nghệ sĩ này. Quản lý của Kanye West và Billie Eilish đều từng công khai chỉ trích Taylor Swift về vấn đề trên.