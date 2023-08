Sau cái vỗ vai "out trình", mối quan hệ giữa Thanh Hằng và Dược sĩ Tiến giờ ra sao?

HHT - Sau khi bị loại mất 2 thí sinh tại The New Mentor, khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa “chị đại” Thanh Hằng và Dược sĩ Tiến sau chương trình. Liệu cả hai có “cạch mặt nhau” như nhiều người đồn đoán?

Mới đây trên Story cá nhân, siêu mẫu Thanh Hằng đã chia sẻ hình ảnh bịt mặt Dược sĩ Tiến trong tập sau của chương trình The New Mentor. Đây là bức ảnh remake lại khoảnh khắc Ba Trân mưu sát Bà Tư Lịnh trong phim Mẹ Chồng do Thanh Hằng thủ vai chính. Chia sẻ về tấm hình, cô thản nhiên cho biết: “Hình người ta gửi chứ chị không biết gì”. Động thái “trả đũa” hài hước của Thanh Hằng khiến cư dân mạng được phen “cười nghiêng ngả” và cảm thấy “vừa lòng” với Dược sĩ Tiến.

Ngay sau đó, Dược sĩ Tiến đã nhanh chóng “nhập vai” và đáp trả lại động thái hăm dọa của đàn chị. Anh chàng thẳng thừng vạch trần sự “tàn ác” của Thanh Hằng trước công chúng: “Đánh em nhập viện rồi gửi lựu cho ăn, chỉ có thể là Phạm Thanh Hằng”.

Sau vòng loại tập 2, kết quả Thanh Hằng bị loại mất một lúc 2 thành viên là Thiên Hương và Hồng Hạnh khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Ở vị trí super mentor, Thanh Hằng tỏ ra bình thản chấp nhận luật chơi. Tuy nhiên, trước khi rời trường quay, nữ siêu mẫu không quên nhắn nhủ đến Dược sĩ Tiến: "Chị nghĩ mọi người đừng dùng 2 từ 'công bằng' nữa". Kèm theo đó là cái vỗ vai khiến netizen bàn tán. Thậm chí, nhiều người lo lắng mối quan hệ của cả hai sẽ sứt mẻ sau màn loại trừ này nhưng rất may điều đó đã không xảy ra.